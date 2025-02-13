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Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег)

Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег) 1.10.1

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Версия:
1.10.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
REEF GAMES LTD
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 295 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
56
Скриншоты
Описание

Fable Town — Слияние предметов — это увлекательная головоломка в жанре мердж-3, которая откроет вам двери в мир магии и тайн. В роли Джинни, внучки легендарного Мерлина, вы отправитесь в загадочный Фейблтаун, чтобы разгадать секреты окутывающего его колдовского тумана. Восстанавливайте разрушенные строения, возвращайте жителей и фантастических существ, а, возможно, и найдите настоящую любовь.


Соединяйте артефакты, обучайтесь магии слияния предметов и превращайте разрушенный город в процветающее волшебное поселение. Сочетание увлекательного сюжета, головоломок и магии сделает ваше приключение незабываемым. Окунитесь в мир загадок и волшебства с Fable Town — Слияние предметов!


Информация о модах

Неограниченное количество драгоценных камней

Неограниченное количество монет

Много энергии

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 Теги темы: Много денег

Скачать Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег) v1.10.1 MOD APK

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Скачать Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег) 295 Мб Ссылка 2 295 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
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