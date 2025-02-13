Fable Town — Слияние предметов — это увлекательная головоломка в жанре мердж-3, которая откроет вам двери в мир магии и тайн. В роли Джинни, внучки легендарного Мерлина, вы отправитесь в загадочный Фейблтаун, чтобы разгадать секреты окутывающего его колдовского тумана. Восстанавливайте разрушенные строения, возвращайте жителей и фантастических существ, а, возможно, и найдите настоящую любовь.
Соединяйте артефакты, обучайтесь магии слияния предметов и превращайте разрушенный город в процветающее волшебное поселение. Сочетание увлекательного сюжета, головоломок и магии сделает ваше приключение незабываемым. Окунитесь в мир загадок и волшебства с Fable Town — Слияние предметов!
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Скачать Fable Town: Слияние и магия (Мод, Много денег) v1.10.1 MOD APK
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