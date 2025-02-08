Побег из комнаты: Escape room (Мод, Много денег) 2.36.0
Тайны, головоломки и напряжённое приключение
Версия:
2.36.0
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Webelinx Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:17
Возраст:
Требуется места:
≈ 129 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
46
Описание
Escape room: Побег из комнаты — это увлекательный логический квест, где вам предстоит помочь Фионе раскрыть загадочную тайну и предотвратить преступление, начав с самого главного — побега из комнаты. Решайте сложные головоломки, разгадывайте загадки и ищите ключи в самых неожиданных местах, чтобы открыть путь к свободе.
Эта жутко интересная игра на русском языке проверит вашу логику, внимание и смекалку. Rooms & Exits: Побег из комнаты идеально подойдёт для любителей интеллектуальных вызовов и захватывающих квестов, где каждое решение приближает к разгадке тайны. Сможете ли вы выбраться и раскрыть секреты? Проверьте свои способности уже сегодня!
Информация о модах
- Неограниченные деньги
- Неограниченная энергия
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