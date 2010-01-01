Bus Out - Ultimate Bus Puzzle Jam Adventure! предлагает вам захватывающий опыт решения головоломок с элементами парковки и управления транспортом. Если вы фанат игр про вождение автобусов, парковку или автомобильные головоломки, то эта игра станет вашим новым любимым испытанием!
Ваша задача проста на первый взгляд: освободить автобусы из пробки, но каждое движение имеет значение. Стратегическое мышление и внимательность к деталям помогут вам избежать ещё большего хаоса. Наслаждайтесь увлекательным геймплеем, разнообразными уровнями сложности и станьте мастером дорожных головоломок. Готовы ли вы вывести автобусы из затора? Испытайте свои способности уже сегодня!
1. Обход антибана
2. Добавить усилитель [все 4 усилителя - сортировка – Перемешать -vip_slot и Turbo ]
3. Добавить монеты
4. Удалить рекламу
5. Разблокировать движение автомобиля
6. Добавить монеты Loket
7. Включить пакет подписки на покупку усилителя
8. Включить пакет подписки на покупку монет
9. Включить пакет подписки на покупку комбо
10. Разрешить получать ежедневную награду за подписку на усилитель,
созданную Platinmods Amped Gems Only
11. Разрешить получать ежедневную награду за подписку Copin
12. Разрешить получать ежедневную награду за подписку Combo
13. Разрешить получать ежедневную награду за бесплатную подписку
14. Показать набор поддержки автобуса
15. Разрешить бонусную монету
16. Показать квест
17. Показать еженедельные пакеты
18. Показать быструю распродажу
19. Показать последнее предложение быстрой распродажи
20. Показать мегабыструю распродажу
21. Показать подписку на пакет
22. Показать ежедневный Войти
23. Show Bus Loket
24. Купить Started Kit Pack
25. Купить Weekly Fun Pack
26. Купить Weekly Ultimate Pack
27. Купить Fast Sale Pack
28. Купить Mega Fast Sale Pack
29. Combo Sub Privileges Days 60k Days
30. Booster Sub Privileges Days 60k Days
31. Включить Color Blind
32. Включить музыку
33. Включить Sfx
Примечание :
- Добавление усилителей дает вам 50 при каждой покупке усилителя
- Добавление монет дает вам 10 тыс. монет каждый раз, когда вы что-либо зарабатываете
- Сначала отключите в настройках, чтобы включить режим цветовой слепоты или музыку
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