Описание

Bus Out - Ultimate Bus Puzzle Jam Adventure! предлагает вам захватывающий опыт решения головоломок с элементами парковки и управления транспортом. Если вы фанат игр про вождение автобусов, парковку или автомобильные головоломки, то эта игра станет вашим новым любимым испытанием!





Ваша задача проста на первый взгляд: освободить автобусы из пробки, но каждое движение имеет значение. Стратегическое мышление и внимательность к деталям помогут вам избежать ещё большего хаоса. Наслаждайтесь увлекательным геймплеем, разнообразными уровнями сложности и станьте мастером дорожных головоломок. Готовы ли вы вывести автобусы из затора? Испытайте свои способности уже сегодня!