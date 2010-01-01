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Bus Out (Мод меню)

Bus Out (Мод меню) 1.117

Разблокируйте движение и спасите автобусы!
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Версия:
1.117
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
iKame Games - Zego Studio
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 60 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
30
Скриншоты
Описание

Bus Out - Ultimate Bus Puzzle Jam Adventure! предлагает вам захватывающий опыт решения головоломок с элементами парковки и управления транспортом. Если вы фанат игр про вождение автобусов, парковку или автомобильные головоломки, то эта игра станет вашим новым любимым испытанием!


Ваша задача проста на первый взгляд: освободить автобусы из пробки, но каждое движение имеет значение. Стратегическое мышление и внимательность к деталям помогут вам избежать ещё большего хаоса. Наслаждайтесь увлекательным геймплеем, разнообразными уровнями сложности и станьте мастером дорожных головоломок. Готовы ли вы вывести автобусы из затора? Испытайте свои способности уже сегодня!


Информация о модах

1. Обход антибана

2. Добавить усилитель [все 4 усилителя - сортировка – Перемешать -vip_slot и Turbo ]

3. Добавить монеты

4. Удалить рекламу

5. Разблокировать движение автомобиля

6. Добавить монеты Loket

7. Включить пакет подписки на покупку усилителя

8. Включить пакет подписки на покупку монет

9. Включить пакет подписки на покупку комбо

10. Разрешить получать ежедневную награду за подписку на усилитель,

созданную Platinmods Amped Gems Only

11. Разрешить получать ежедневную награду за подписку Copin

12. Разрешить получать ежедневную награду за подписку Combo

13. Разрешить получать ежедневную награду за бесплатную подписку

14. Показать набор поддержки автобуса

15. Разрешить бонусную монету

16. Показать квест

17. Показать еженедельные пакеты

18. Показать быструю распродажу

19. Показать последнее предложение быстрой распродажи

20. Показать мегабыструю распродажу

21. Показать подписку на пакет

22. Показать ежедневный Войти

23. Show Bus Loket

24. Купить Started Kit Pack

25. Купить Weekly Fun Pack

26. Купить Weekly Ultimate Pack

27. Купить Fast Sale Pack

28. Купить Mega Fast Sale Pack

29. Combo Sub Privileges Days 60k Days

30. Booster Sub Privileges Days 60k Days

31. Включить Color Blind

32. Включить музыку

33. Включить Sfx


Примечание :

- Добавление усилителей дает вам 50 при каждой покупке усилителя

- Добавление монет дает вам 10 тыс. монет каждый раз, когда вы что-либо зарабатываете

- Сначала отключите в настройках, чтобы включить режим цветовой слепоты или музыку

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 Теги темы: Мод меню

Скачать Bus Out (Мод меню) v1.117 MOD APK

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Скачать Bus Out (Мод меню) 60 Мб Ссылка 2 60 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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