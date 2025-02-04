Версия:
0.1
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
RUSSELL STUDIO
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:33
Возраст:
Требуется места:
≈ 46 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
22
Описание
Attack Pang — это уникальная игра-головоломка, которая сочетает простоту и увлекательность. Ваша задача — победить злых монстров, решая яркие и захватывающие головоломки. Используйте свою логику и быстроту, чтобы перетаскивать и сопоставлять элементы 3x3 одного цвета.
Эта игра предлагает интуитивный геймплей, подходящий как для новичков, так и для опытных игроков. Простые правила и затягивающий процесс делают Attack Pang отличным выбором для отдыха и тренировки ума. Попробуйте свои силы и откройте удовольствие от решаемых головоломок уже сегодня!
Информация о модах
1. Высокий урон
2. Один удар
3. Меню модов
Примечание: даже если вы соберете всего одну комбинацию, это нанесет вам большой урон.
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