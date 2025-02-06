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Merge Miracle 2024 (Полная версия)

Merge Miracle 2024 (Полная версия) 1.13.7

Погрузитесь в мир слияния предметов и строительства на загадочном острове чудес
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Версия:
1.13.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ZYMOBILE LIMITED
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
11
Скриншоты
Описание

В игре Merge Miracle 2024 вас ждет увлекательное путешествие, где красивая графика сочетается с умопомрачительной механикой головоломки. Вас отправляют на секретный остров, населенный разумными антропоморфными животными, которым требуется помощь в благоустройстве их родины. Здесь вы будете не просто решать головоломки, но и заниматься развитием территории, превращая заброшенные участки в процветающие поселения.


Каждый уровень предлагает уникальные задачи: от расчистки местности до строительства жилых и вспомогательных зданий, от фермерского дела до логистики. Благодаря продуманной системе развития и улучшения, ваше творчество и стратегическое мышление станут ключом к успеху. Игра порадует как поклонников жанра, так и тех, кто ценит богатую сюжетную составляющую и динамичный геймплей, превращая каждое действие в незабываемое приключение.


Информация о модах

Полная версия

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