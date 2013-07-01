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Merge Topia (Полная версия)

Merge Topia (Полная версия) 1.0.61

Откройте захватывающий мир слияния элементов и роскошного отельного бизнеса
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Версия:
1.0.61
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Yolo Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 975 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Погрузитесь в удивительное развлечение, где процесс слияния элементов превращается в увлекательное приключение, способное удивить даже самых искушённых игроков. В Merge Topia вы становитесь владельцем роскошного отеля в курортной зоне, где каждая деталь требует внимания и креативного подхода. Здесь вас ждёт масса интересных дел: от выполнения разнообразных заданий и участия в мини-играх до встречи с харизматичными постояльцами, способными привнести в вашу историю новые краски и эмоции.


Игра гарантирует, что скуки не будет, ведь каждое ваше действие открывает новые возможности для развития отеля. Стратегическое мышление, внимательность и расторопность помогут вам решать головоломки и оптимально направлять накопленные средства в улучшение бизнеса. Красочная и симпатичная графика делает процесс управления отелем ещё более зрелищным, превращая каждую минуту в захватывающее приключение, где ваше воображение и тактические навыки становятся залогом успеха.


Информация о модах

Полная версия

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