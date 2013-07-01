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Mosaic Jigsort - HD Puzzle

Mosaic Jigsort - HD Puzzle 1.1.1

Откройте мир головоломок: более 2500 уникальных пазлов и еженедельные уровни
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Версия:
1.1.1
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Chess Puzzle Game
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 211 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
17
Скриншоты
Описание

Mosaic Jigsort - HD Puzzle приглашает всех поклонников классического тетриса и джиг-сорт окунуться в захватывающий мир головоломок. Здесь каждая новая задача – это возможность испытать свои умения, ловкость и стратегическое мышление, решая яркие и разнообразные пазлы. Игра идеально сочетает ностальгические элементы классических аркад с современными механиками, даря вам уникальное ощущение от каждого уровня.


С более чем 2500 тщательно продуманных пазлов и еженедельными обновлениями, добавляющими свыше 50 бесплатных уровней, игра удовлетворяет как новичков, так и опытных ценителей головоломок. Независимо от вашего уровня мастерства, каждый шаг в этом приключении подарит вам море удовольствия и новых вызовов, превращая каждое игровое мгновение в увлекательное путешествие по миру логики и творчества.


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

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