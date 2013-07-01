Описание

Escape Tales: The Awakening – оригинальная смесь приключенческого повествования и головоломки, где каждое решение меняет ход судьбы. История начинается с трагического события: дочь главного героя, его единственная родная, впадает в кому по загадочным причинам, и он готов пойти на всё ради её спасения. Когда в его руки попадает том с интригующим и пугающим названием, он не сомневается ни на секунду – начинается рискованный ритуал, который приведёт к неожиданным последствиям.





Погружаясь в этот мрачный и насыщенный событиями мир, игроки вместе с героем проходят через серию сложных испытаний, где каждая разгаданная загадка приближает их к истине. Здесь головоломка становится не просто способом решения проблем, а настоящим ключом к изменению судьбы, стирая границы между исцелением и одержимостью. Ваши выборы определяют, сумеете ли вы раскрыть тайны прошлого или навсегда останетесь в плену темных сил, скрывающих истину.