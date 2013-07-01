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Escape Tales: The Awakening (Полей маркет)

Escape Tales: The Awakening (Полей маркет) 1.1.0

Погрузитесь в тёмный мир загадок, ритуалов и судьбоносных выборов для спасения любимых
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Версия:
1.1.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Bluekey Games
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 161 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Escape Tales: The Awakening – оригинальная смесь приключенческого повествования и головоломки, где каждое решение меняет ход судьбы. История начинается с трагического события: дочь главного героя, его единственная родная, впадает в кому по загадочным причинам, и он готов пойти на всё ради её спасения. Когда в его руки попадает том с интригующим и пугающим названием, он не сомневается ни на секунду – начинается рискованный ритуал, который приведёт к неожиданным последствиям.


Погружаясь в этот мрачный и насыщенный событиями мир, игроки вместе с героем проходят через серию сложных испытаний, где каждая разгаданная загадка приближает их к истине. Здесь головоломка становится не просто способом решения проблем, а настоящим ключом к изменению судьбы, стирая границы между исцелением и одержимостью. Ваши выборы определяют, сумеете ли вы раскрыть тайны прошлого или навсегда останетесь в плену темных сил, скрывающих истину.


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