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It Happened Here 4: Crime

It Happened Here 4: Crime 1.0.0

Погрузитесь в мрачный мир жилого дома: детективный квест с поиском улик и тайн
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Версия:
1.0.0
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Elephant Games AR LLC
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 581 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

It Happened Here 4: Crime приглашает вас окунуться в атмосферу загадок и тайн, развернувшихся в обычном жилом доме. Помогите Эмили найти убийцу среди жителей, исследуя каждую комнату и решая уникальные головоломки. Здесь каждая деталь имеет значение, а процесс поиска предметов превращается в увлекательное испытание для вашего внимания и логического мышления.


Отправьтесь в захватывающее детективное приключение, где каждое принятое решение приближает вас к раскрытию мрачной тайны It Happened Here: If Walls Could Talk. Пройдите через серию сложных загадок, исследуя необычные локации и открывая скрытые секреты, чтобы завершить расследование преступления и восстановить справедливость в этом напряжённом квесте.


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