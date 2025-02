Описание

It Happened Here 4: Crime приглашает вас окунуться в атмосферу загадок и тайн, развернувшихся в обычном жилом доме. Помогите Эмили найти убийцу среди жителей, исследуя каждую комнату и решая уникальные головоломки. Здесь каждая деталь имеет значение, а процесс поиска предметов превращается в увлекательное испытание для вашего внимания и логического мышления.





Отправьтесь в захватывающее детективное приключение, где каждое принятое решение приближает вас к раскрытию мрачной тайны It Happened Here: If Walls Could Talk. Пройдите через серию сложных загадок, исследуя необычные локации и открывая скрытые секреты, чтобы завершить расследование преступления и восстановить справедливость в этом напряжённом квесте.