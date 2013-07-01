Line Connect Puzzle 1.0.1
Погрузитесь в увлекательные логические испытания с комикс-стилем и ежедневными наградами
Line Connect Puzzle – это веселая головоломка, в которой вы соединяете две одинаковые плитки, чтобы очистить их и пройти уровни. Уникальный пользовательский интерфейс в стиле комиксов, где каждая плитка украшена предметами повседневной жизни, придает игре яркий и запоминающийся визуальный стиль. По мере прохождения уровней вы собираете числовые награды, которые позволяют открывать новые возможности для улучшения игрового процесса.
Улучшайте свои навыки, используя полезные предметы: подсказки, дополнительные жизни и инструменты изменения порядка плиток, чтобы успешно справляться с самыми сложными этапами. Эта увлекательная игра подарит вам массу радости от решения забавных пазлов и поможет развивать стратегическое мышление, превращая каждое нажатие в шаг к победе!
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