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Line Connect Puzzle

Line Connect Puzzle 1.0.1

Погрузитесь в увлекательные логические испытания с комикс-стилем и ежедневными наградами
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Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ShahApps
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 75 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4
Скриншоты
Описание

Line Connect Puzzle – это веселая головоломка, в которой вы соединяете две одинаковые плитки, чтобы очистить их и пройти уровни. Уникальный пользовательский интерфейс в стиле комиксов, где каждая плитка украшена предметами повседневной жизни, придает игре яркий и запоминающийся визуальный стиль. По мере прохождения уровней вы собираете числовые награды, которые позволяют открывать новые возможности для улучшения игрового процесса.


Улучшайте свои навыки, используя полезные предметы: подсказки, дополнительные жизни и инструменты изменения порядка плиток, чтобы успешно справляться с самыми сложными этапами. Эта увлекательная игра подарит вам массу радости от решения забавных пазлов и поможет развивать стратегическое мышление, превращая каждое нажатие в шаг к победе!


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 Теги темы: оригинал

Скачать Line Connect Puzzle v1.0.1 MOD APK

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