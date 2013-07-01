Описание

Screw Out Master — это уникальный экшен, который превращает процесс отвинчивания болтов и гайок в настоящее приключение. Здесь каждый уровень дарит неповторимое чувство удовлетворения от точности и мастерства, позволяя вам управлять разнообразными моделями деталей и открывать новые испытания. Разблокируйте дополнительные уровни и модели, чтобы испытания никогда не заканчивались, а азарт от игры рос с каждым новым успехом.





Испытайте радость управления мелкими, но важными элементами, где каждое действие требует быстрой реакции и стратегического мышления. Благодаря динамичному геймплею и интуитивно понятному интерфейсу, Screw Out Master подарит вам массу положительных эмоций и станет отличным способом победить скуку, погружая в мир непрерывного механического экшена.