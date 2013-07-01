Описание

В Find It: Hidden Objects вы отправляетесь в увлекательное приключение, где ваша задача — найти все копии указанного предмета до истечения времени. Эта игра со скрытыми объектами предлагает два режима: оригинальный, где вы погружаетесь в тщательно проработанные сцены, и режим ежедневных испытаний, где каждое утро ждёт новый вызов. Используйте предметы-подсказки и продление времени, чтобы пройти сложнейшие уровни и открыть для себя тайны красочно иллюстрированных локаций.





Успешное завершение уровней вознаграждает вас виртуальными бриллиантами, которые можно использовать для покупки эксклюзивного реквизита и улучшения игрового процесса. Погрузитесь в мир поиска, где каждая находка приближает вас к новым тайнам и победам, даря незабываемые эмоции и массу положительных впечатлений!