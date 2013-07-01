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Find It: Hidden Objects

Find It: Hidden Objects 1.1.4

Погрузитесь в мир загадок: находите скрытые объекты и зарабатывайте бриллианты
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Версия:
1.1.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
ShahApps
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

В Find It: Hidden Objects вы отправляетесь в увлекательное приключение, где ваша задача — найти все копии указанного предмета до истечения времени. Эта игра со скрытыми объектами предлагает два режима: оригинальный, где вы погружаетесь в тщательно проработанные сцены, и режим ежедневных испытаний, где каждое утро ждёт новый вызов. Используйте предметы-подсказки и продление времени, чтобы пройти сложнейшие уровни и открыть для себя тайны красочно иллюстрированных локаций.


Успешное завершение уровней вознаграждает вас виртуальными бриллиантами, которые можно использовать для покупки эксклюзивного реквизита и улучшения игрового процесса. Погрузитесь в мир поиска, где каждая находка приближает вас к новым тайнам и победам, даря незабываемые эмоции и массу положительных впечатлений!


Информация о модах

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 Теги темы: оригинал

Скачать Find It: Hidden Objects v1.1.4 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Find It: Hidden Objects 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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