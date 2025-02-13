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Spark Joy

Spark Joy 1.0

Погрузитесь в мир чистоты: ощутите радость от игры с уборкой и стратегией
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Версия:
1.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
C-table.inc
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 73 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Spark Joy — это уникальная игра-головоломка, в которой вы управляете шваброй, чтобы удалить всю грязь и вернуть порядок в каждой комнате. От гостиной до кухни и ванной комнаты, каждый уровень превращается в захватывающее испытание, где точность и продуманная стратегия помогают справиться с беспорядком. Здесь каждый найденный уголок полон возможностей для открытия новых бонусов и скрытых тайников.


Используйте предметы-подсказки и продление времени, чтобы избежать препятствий и успеть очистить всю сцену до истечения лимита. Наслаждайтесь простым управлением и динамичным геймплеем, который дарит настоящее удовлетворение от выполненной работы, превращая процесс уборки в веселое и увлекательное приключение для игроков всех возрастов.


Информация о модах

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Эта игра отмечена как оригинальная версия
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Скачать Spark Joy 73 Мб Ссылка 2 73 Мб

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