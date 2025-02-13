Описание

Spark Joy — это уникальная игра-головоломка, в которой вы управляете шваброй, чтобы удалить всю грязь и вернуть порядок в каждой комнате. От гостиной до кухни и ванной комнаты, каждый уровень превращается в захватывающее испытание, где точность и продуманная стратегия помогают справиться с беспорядком. Здесь каждый найденный уголок полон возможностей для открытия новых бонусов и скрытых тайников.





Используйте предметы-подсказки и продление времени, чтобы избежать препятствий и успеть очистить всю сцену до истечения лимита. Наслаждайтесь простым управлением и динамичным геймплеем, который дарит настоящее удовлетворение от выполненной работы, превращая процесс уборки в веселое и увлекательное приключение для игроков всех возрастов.