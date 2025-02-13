Block Jigsaw Magic-Girl Puzzle 1.1.2
Откройте мир красочных пазлов и изысканных произведений для взрослых
Версия:
1.1.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Katti Tech
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 18:01
Возраст:
Требуется места:
≈ 218 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
10
Описание
Block Jigsaw Magic - Girl Puzzle приглашает вас окунуться в увлекательное путешествие по миру классических головоломок. Здесь вы перетаскиваете красивые кусочки пазлов, чтобы собрать изысканное изображение, наслаждаясь потрясающими HD-фонами, которые делают игровой процесс ещё более захватывающим.
С тысячами уровней и постоянными обновлениями, эта игра-головоломка гарантирует бесконечное веселье и умственную стимуляцию. Наслаждайтесь идеальным сочетанием релаксации и тренировки мозга, собирая уникальные произведения искусства, которые дарят радость и вдохновение каждому игроку.
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