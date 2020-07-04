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BattleZone: PvP FPS Shooter (Мод меню)

BattleZone: PvP FPS Shooter (Мод меню) 0.1.1

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2
Скачать (121 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Techouse Games
Версия:
0.1.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 121 Мб
id приложения:
com.thg.battlezonefpsshooter.offline.games
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 675

BattleZone: PvP FPS Shooter - готовы поднять свои навыки на новый уровень? Присоединяйтесь к лучшему шутеру от первого лица - BattleZone! В напряженных PvP-дуэлях в самых разных локациях вы сможете проверить свои рефлексы и тактику против других игроков в захватывающей битве ума и силы.


BattleZone предлагает непревзойденный игровой опыт с потрясающей графикой, напряженными сражениями и стратегическим мышлением. Испытайте себя на уникальных уровнях с разнообразной структурой и архитектурой, погружаясь в мир захватывающих действий и приключений! Кроме того, не забудьте взять с собой друзей — пришло время показать, кто лучший в этой игре с высокими ставками!


Если вы хотите испытать свои силы и напрячь свои стратегические мускулы, то BattleZone — это место для вас! Этот многопользовательский шутер с великолепной графикой, интенсивной боевой системой и инновационным геймплеем заставит вас быть в напряжении, пока вы боретесь за победу.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Неограниченные боеприпасы
  • Объявления не куплены
  • Все оружие разблокировано и куплено

Мод 2

  • Замороженная валюта
  • Замороженная граната
 Теги темы: Мод меню

Скачать BattleZone: PvP FPS Shooter (Мод меню) 0.1.1 взлом

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MOD V1
121 Мб
MOD V2
121 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
121 Мб
MOD V2 (Ссылка 2)
121 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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