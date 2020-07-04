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TMNT: Shredder's Revenge (Полная версия)

TMNT: Shredder's Revenge (Полная версия) 1.2.4

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4
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Версия:
1.2.4
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Netflix, Inc.
Категория:
Экшен / Платные / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.7 Гб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
13 746
Скриншоты
Описание

TMNT: Shredder's Revenge — это динамичная приключенческая игра, основанная на классической франшизе "Черепашки-ниндзя". В этой игре игроки воплощают в жизнь роль одной из знаменитых черепашек-ниндзя, каждая из которых обладает уникальными способностями и стилем боя.


Геймплей "TMNT: Shredder's Revenge" сочетает в себе элементы экшена и стратегии, предлагая игрокам захватывающие сражения против разнообразных противников, включая легендарных злодеев серии. Игрокам предстоит использовать свои навыки боевых искусств и стратегическое мышление, чтобы одолеть силы зла.


Игра отличается качественной графикой и анимацией, которая сохраняет дух оригинальной серии, а также динамичным саундтреком, усиливающим атмосферу приключений. "TMNT: Shredder's Revenge" привлекает как поклонников оригинальной серии "Черепашки-ниндзя", так и новых игроков, благодаря своему увлекательному сюжету и захватывающему игровому процессу.


Информация о модах

Полная игра

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 Теги темы: Встроенный кэш

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Скачать TMNT: Shredder's Revenge (Полная версия) 1.7 Гб Ссылка 2 1.7 Гб
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