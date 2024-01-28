android-1.ru / Игры / Экшен / The Criminal (Мод, Много денег)
The Criminal (Мод, Много денег)

The Criminal 1.1.5

Много денег
7
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.1.5
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
SkisoSoft
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 113 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 334
Скриншоты
Описание

Добро пожаловать в мир преступлений и захватывающих приключений в игре "The Criminal"! В этом криминальном экшене от первого лица вас ждет открытая карта, где вы сможете исследовать окружающий мир в поисках ценных предметов и уникальных возможностей.


Ваша цель - заполучить ценные предметы и сокровища, а затем безопасно вернуться в свое убежище. Каждый удачный захват даст вам возможность развиваться и улучшать свои навыки. Вы сможете покупать специальные инструменты, улучшать свои характеристики и подготовиться к более сложным и опасным заданиям.


У вас будет полная свобода выбора ваших действий. Вы сможете решать, какую стратегию выбрать - быть дипломатом и выкрасть предметы незаметно, или предпочтете грубую силу и забрать свою награду насильственным путем. Ваш выбор будет иметь влияние на ход игры и результаты ваших мероприятий. Игра предлагает превосходную графику, комфортное управление и широкий выбор возможностей для разнообразных действий и манипуляций. Вы сможете улучшать и настраивать свой автомобиль, чтобы быть готовым к новым и более впечатляющим заданиям.


Если вы обожаете игры в стиле GTA и хотите погрузиться в захватывающий мир преступников, то "The Criminal" станет отличной находкой для вас. Исследуйте город, совершайте преступления и воплотите свои самые амбициозные криминальные планы!


Информация о модах

Много денег

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать The Criminal (Мод, Много денег) v1.1.5 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать The Criminal (Мод, Много денег) 113 Мб Ссылка 2 113 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
7 Days To Die Mobile (Полная версия)
7 Days To Die Mobile (Полная версия)
Version: 1
Rising Only Up, No Limits (Полная версия)
Rising Only Up, No Limits (Полная версия)
Version: 1.0
Precision Striker (Мод, Бесплатные награды)
Precision Striker (Мод, Бесплатные награды)
Version: 2.8.2
Transmute 2: Space Survivor (Мод, Много алмазов)
Transmute 2: Space Survivor (Мод, Много алмазов)
Version: 0.0.3
Deedle Doodle (Мод меню)
Deedle Doodle (Мод меню)
Version: 1.0.0
Prime Naraka Bladepoint Mobile (Полная версия)
Prime Naraka Bladepoint Mobile (Полная версия)
Version: 2
Zombie Survivor: Invasion (Мод меню)
Zombie Survivor: Invasion (Мод меню)
Version: 1.51
Harbor Apocalypse (Beta) (Полная версия)
Harbor Apocalypse (Beta) (Полная версия)
Version: 0.1.16

Отзывы о The Criminal (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив