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Stickman Rope Hero 2 (Мод, Много денег)

Stickman Rope Hero 2 (Мод, Много денег) 3.3.4

24
7
Скачать (93 Мб)
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Версия:
3.3.4
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 93 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 133

Stickman Rope Hero 2 - это захватывающая казуальная игра, в которой вы воплотите себя в роли стикмена-героя, способного маневрировать с помощью веревки и сражаться с преступностью в открытом мире. Игра объединяет приключенческие элементы, динамичный игровой процесс и забавные возможности для развлечения.


В этой игре вам предстоит исследовать город, в котором есть множество миссий, задач и вызовов. Вы можете использовать веревку, чтобы передвигаться по городу, преодолевать препятствия и ловко уклоняться от врагов. Каждая миссия предоставляет уникальные задачи, и вы сможете использовать свои навыки и творчество, чтобы их выполнить.


Графика игры выполнена в стиле стикменов, что придает ей уникальный вид и добавляет казуальности и юмора. Вы сможете экспериментировать с разными способами передвижения и сражения, используя вашу веревку и разнообразное оружие. "Stickman Rope Hero 2" предоставляет игрокам свободу выбора и приключения в открытом мире, где каждый момент может быть интересным и захватывающим. Если вы ищете казуальную игру с элементами приключений, динамичным игровым процессом и немного юмора, эта игра может быть отличным вариантом для вас.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги

МОД 2

  • МОД Меню
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные очки навыков
  • Замок полного уровня
  • Разблокировать реквизит
  • Неограниченное количество реквизита
  • Неограниченные боеприпасы
  • Шенлуо Тяньчжэн
 Теги темы: Много денег

Скачать Stickman Rope Hero 2 (Мод, Много денег) 3.3.4 взлом

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MOD V1 93 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 93 Мб

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Отзывы о Stickman Rope Hero 2 (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Т
Т 24 февраля 2024 13:13
Хз если что скажу
0
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