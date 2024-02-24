Stickman Rope Hero 2 (Мод, Много денег) 3.3.4
Stickman Rope Hero 2 - это захватывающая казуальная игра, в которой вы воплотите себя в роли стикмена-героя, способного маневрировать с помощью веревки и сражаться с преступностью в открытом мире. Игра объединяет приключенческие элементы, динамичный игровой процесс и забавные возможности для развлечения.
В этой игре вам предстоит исследовать город, в котором есть множество миссий, задач и вызовов. Вы можете использовать веревку, чтобы передвигаться по городу, преодолевать препятствия и ловко уклоняться от врагов. Каждая миссия предоставляет уникальные задачи, и вы сможете использовать свои навыки и творчество, чтобы их выполнить.
Графика игры выполнена в стиле стикменов, что придает ей уникальный вид и добавляет казуальности и юмора. Вы сможете экспериментировать с разными способами передвижения и сражения, используя вашу веревку и разнообразное оружие. "Stickman Rope Hero 2" предоставляет игрокам свободу выбора и приключения в открытом мире, где каждый момент может быть интересным и захватывающим. Если вы ищете казуальную игру с элементами приключений, динамичным игровым процессом и немного юмора, эта игра может быть отличным вариантом для вас.
Информация о модах
МОД 1
- Бесконечные деньги
МОД 2
- МОД Меню
- Бесконечные деньги
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные очки навыков
- Замок полного уровня
- Разблокировать реквизит
- Неограниченное количество реквизита
- Неограниченные боеприпасы
- Шенлуо Тяньчжэн
Скачать Stickman Rope Hero 2 (Мод, Много денег) 3.3.4 взлом
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