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Space Gangster 2 (Мод, Много денег)

Space Gangster 2 (Мод, Много денег) 2.7.2

72
18
Скачать (85 Мб)
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Версия:
2.7.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Naxeex Ltd
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 85 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
32 898

Space Gangster 2 – это увлекательный шутер от третьего лица, где игроки погружаются в мир далекого будущего, выполняя роль космического гангстера. В этой игре действие разворачивается в отдаленной космической колонии, где слабо развиты полицейские и военные службы, что играет на руку персонажу игрока.


Игрокам предстоит завоевывать контроль над этим регионом, используя разнообразное футуристическое вооружение и транспортные средства. В их распоряжении будут не только современные модели оружия, но и различные автомобили, мотоциклы, а также тяжелая бронетехника и уникальные гаджеты для обеспечения маневренности и быстроты перемещения.


Одним из выдающихся аспектов "Space Gangster 2" является качественная графика, которая придает игре яркость и реалистичность. Открытый мир игры предлагает широкие возможности для исследования, позволяя игрокам погружаться во вселенную игры и изучать различные локации колонии.


Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Много денег

Скачать Space Gangster 2 (Мод, Много денег) 2.7.2 взлом

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Скачать Space Gangster 2 (Мод, Много денег) 85 Мб Ссылка 2 85 Мб

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