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Нищая жизнь (Мод, Много денег)

Нищая жизнь (Мод, Много денег) 6.5.15

14
2
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
manababa
Версия:
6.5.15
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 111 Мб
id приложения:
com.manababa.BeggarKing
Русский язык:
Есть
Лайков:
14
Комментарии:
0
Просмотров:
6 813

Нищая жизнь - это игра, которая заставляет задуматься о том, что значит быть нищим и о том, какие возможности может дать жизнь, даже если ты начинаешь с нуля. В этой увлекательной мобильной игре от компании manababa вы окунетесь в неповторимый жизненный опыт главного героя, который стремится к процветанию, несмотря на трудности.


Основная идея игры - построить свою собственную империю нищих и показать миру, что даже с самых низких стартовых позиций можно достичь великих высот. Используйте различные игровые механики, чтобы увеличить свой доход и развивать свой бизнес, начиная с самого малого. Одним из ключевых элементов игры является элемент кликера, который позволяет вам зарабатывать деньги, как самостоятельно, так и с помощью нажатий на экран. Быстрые обновления и улучшения помогут вам увеличить свою скорость заработка и продвинуться в игре.


Нищая жизнь предлагает множество уникальных игровых функций, которые делают процесс развития вашего бизнеса увлекательным и разнообразным. Открывайте новые возможности, развивайте свой бизнес и докажите всем, что даже нищий может стать миллиардером.




Скриншоты

Информация о модах

Много денег

 Теги темы: Много денег

Скачать Нищая жизнь (Мод, Много денег) 6.5.15 взлом

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111 Мб
Ссылка 2
111 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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