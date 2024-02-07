FRAG Pro Shooter (Мод, много денег) 3.22.0
FRAG Pro Shooter - это онлайн-шутер от первого лица. Игра обладает забавным и забавным графическим дизайном. Вы будете участвовать в драматических перестрелках, и вам нужно показать меткую стрельбу, чтобы победить всех противников на платформе славы. Игра подчеркивает стрельбу, но в ней нет дыма или кровавых образов. Весь стиль 3D графического дизайна довольно привлекательный. Орудия были построены как игрушечные пистолеты, яркие цвета. Игроки будут усиливать волнение и попадать в жесткие перестрелки.
FRAG Pro Shooter позволяет игрокам управлять хорошим стрелком. Вы выходите на хаотическое поле битвы с 10 героями, и игрок делится поровну на две команды. Каждая команда может выбрать своих генералов, чтобы победить своих противников. Ваша главная задача на поле битвы - двигаться с умом, чтобы достичь врага, используя отличные рефлексы и точные прицелы, чтобы быстро победить противников. В игре представлено множество разных персонажей, и каждый человек обладает уникальной внешностью, способностями и использованием оружия. У каждого персонажа есть свои сильные и слабые стороны.
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- Режим бога
- Неограниченный боезапас
- Неограниченные возможности
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченное количество монет
- Неограниченные карты джокеров
MOD V2
– [Меню игрока] –
– Godmode
– One Shot Kill
– Взлом стены
– Неограниченные боеприпасы
– Неограниченные возможности
– Замораживание ботов
– Скорость
– [Меню учетной записи] –
– Неограниченное количество бриллиантов – [Исправлено на 4500 – Включить перед загрузкой экрана]
– Неограниченное количество монет – [ Фиксировано на 10 000 — включить перед загрузкой экрана]
— Неограниченное количество карт джокера [Добавляет 10 000 каждый раз, когда вы открываете сундук] [НОВОЕ]
— [Дополнительные параметры] —
— Массовое убийство [НОВОЕ]
— Телеубийство [НОВОЕ]
— Изменение высоты [НОВОЕ] ]
– Размер игрока [НОВОЕ]
– [ Пассивный ] –
– Без рекламы [НОВОЕ]
– [Как получить неограниченное количество бриллиантов/монет] –
– Начать игру
– Включить неограниченное количество бриллиантов/монет
- Затем купите что-нибудь за монеты / бриллианты
- теперь у вас должно быть 4500 бриллиантов, 10 000 монет
- вам больше не нужно делать этот метод, если вы можете покупать предметы за эту валюту, она будет увеличена до фиксированной суммы.
Обнаружен слишком быстрый прогресс, не загружается ваше сохранение, что приводит к ошибке отсутствия подключения [NEW FIND]
– [Если вы получаете рекламу при попытке начать игру, это означает, что вы были забанены] –
MOD V3
Денег и бриллиантов тратится меньше (например, после обновления карты на 5 монет списывается только 1).
Скачать FRAG Pro Shooter (Мод, много денег) 3.22.0 взлом
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство