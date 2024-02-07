FRAG Pro Shooter - это онлайн-шутер от первого лица. Игра обладает забавным и забавным графическим дизайном. Вы будете участвовать в драматических перестрелках, и вам нужно показать меткую стрельбу, чтобы победить всех противников на платформе славы. Игра подчеркивает стрельбу, но в ней нет дыма или кровавых образов. Весь стиль 3D графического дизайна довольно привлекательный. Орудия были построены как игрушечные пистолеты, яркие цвета. Игроки будут усиливать волнение и попадать в жесткие перестрелки.





FRAG Pro Shooter позволяет игрокам управлять хорошим стрелком. Вы выходите на хаотическое поле битвы с 10 героями, и игрок делится поровну на две команды. Каждая команда может выбрать своих генералов, чтобы победить своих противников. Ваша главная задача на поле битвы - двигаться с умом, чтобы достичь врага, используя отличные рефлексы и точные прицелы, чтобы быстро победить противников. В игре представлено множество разных персонажей, и каждый человек обладает уникальной внешностью, способностями и использованием оружия. У каждого персонажа есть свои сильные и слабые стороны.