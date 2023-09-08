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Tiles Hop: EDM Rush! (Мод, Unlocked/бесплатные покупки)

Tiles Hop: EDM Rush! (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 6.10.2

45
13
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
AMANOTES
Версия:
6.10.2
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 146 Мб
id приложения:
com.amanotes.beathopper
Русский язык:
Есть
Лайков:
45
Комментарии:
0
Просмотров:
29 842

Tiles Hop: EDM Rush! - это захватывающая музыкальная аркада, которая позволяет вам погрузиться в мир музыки и ритма. В этой игре вы будете отскакивать от плиток в такт к музыке, создавая уникальные музыкальные композиции, и это обещает принести вам удовольствие и развлечение.


Основной геймплей Tiles Hop: EDM Rush! связан с музыкальными плитками, которые вы должны управлять, чтобы они отскакивали от поверхности и перепрыгивали через пропасти. Игра предлагает разнообразные треки разных жанров, включая EDM, поп, хип-хоп и многие другие. Вы можете выбирать музыку, которая вам нравится, и прыгать по плиткам в такт ей. Одной из привлекательных особенностей игры является возможность импортировать свою собственную музыку, что добавляет персонального касания к игровому процессу. Это позволяет вам создавать уникальные уровни и соревноваться с другими игроками.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • Видео всех песен разблокировано
  • Платные песни стоят 0
  • Меньше рекламы

Мод 2

  • Бесконечные деньги



 Теги темы: Много денег, Бесплатные покупки, Unlocked

Скачать Tiles Hop: EDM Rush! (Мод, Unlocked/бесплатные покупки) 6.10.2 взлом

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MOD V2 146 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 146 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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