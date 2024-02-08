Версия:
2.0.4.1.1
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Good Job Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:24
Возраст:
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 472
Описание
Run Race 3D (Мод, Unlocked) - Игра целиком и полностью посвящена паркуру, получи возможность соревноваться с другими игроками, захватывающие эмоции будут переполнять тебя. Прыгай через стены, хватайся и раскачивайся, скользи, цепляйся за турник. В игре содержится больше десяти карт, каждая из них требует специальных навыков для прохождения. Задача ясна? Побеждать всех противников и взбираться к вершине рейтинга лидеров. Кроме этого: изменяй цвет кожи персонажа, одежду, умения и многое другое!
Информация о модах
Скины разблокированы
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