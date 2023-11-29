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Pako 3 (Мод, Много денег)

Pako 3 (Мод, Много денег) 1.0.6

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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Tree Men Games
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 62 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
611

Отправьтесь в захватывающее путешествие своей жизни с Pako 3, новым продолжением культового симулятора автомобильной погони! Эта игра представляет собой опьяняющую смесь безумных новых уровней и транспортных средств, которые можно разблокировать, сохраняя при этом фирменную простоту и динамичность игры. Вас ждут скоростные погони на невообразимых трассах, головокружительные гонки и напряженные уровни с грозными боссами. И лучшая новость — игра доступна бесплатно!


Пристегните ремень безопасности и приготовьтесь к безумной поездке! Pako 3 может похвастаться более чем 30 уникальными уровнями, каждый из которых продуман до мелочей. Вас ждут отчаянные побеги, напряженные гонки и сложные уровни с боссами, которые проверят ваши навыки до предела. Каждый уровень предлагает уникальные вызовы и динамичные ситуации, делая игровой процесс захватывающим и разнообразным.


Но что такое погоня без крутых автомобилей? Pako 3 предлагает безумный список автомобилей, которые игроки могут разблокировать. От мощных маслкаров до маневренных спортивных автомобилей — здесь каждый найдет что-то по душе. Каждый автомобиль обладает уникальными характеристиками, что позволяет выбрать идеальный транспорт для каждой миссии. Готовы ли вы принять вызов и стать мастером автомобильных погонь? 


Скриншоты

Информация о модах

-> Разблокировать все автомобили

-> Объявления удалены куплены

 Теги темы: Много денег

Скачать Pako 3 (Мод, Много денег) 1.0.6 взлом

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Скачать Pako 3 (Мод, Много денег) 62 Мб Ссылка 2 62 Мб

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