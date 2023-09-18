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seeker2: Hack&Slash Action RPG (Мод меню)

seeker2: Hack&Slash Action RPG 1.2.0

Мод меню
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Версия:
1.2.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
seg-soft
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 151 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 607
Скриншоты
Описание

Seeker2: Hack&Slash Action RPG - это игра, которая приносит игрокам захватывающее и динамичное игровое впечатление прямо на экраны их мобильных устройств. Это приключенческая RPG, в которой игроки берут на себя роль отважного искателя и отправляются исследовать разнообразные локации, сражаться с монстрами и боссами, находить сокровища и улучшать своего персонажа.


Одним из ключевых элементов этой игры являются бои, которые оформлены в виде динамичных схваток. Игроки могут использовать разнообразное снаряжение и навыки для справедливого противостояния различным врагам. Снаряжение можно улучшать и настраивать, что позволяет создать персонажа по своему вкусу и стилю игры.


Кроме того, Seeker2 предлагает обширный игровой мир с разнообразными локациями, загадочными подземельями и опасными боссами. Игроки могут исследовать этот мир, выполнять квесты, получать награды и разгадывать тайны его глубин.


Информация о модах
  • Режим бога
  • Враги теряют опыт/цикл
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
  • Добавить драгоценные камни
  • Добавить золото
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 Теги темы: Мод меню

Скачать seeker2: Hack&Slash Action RPG (Мод меню) v1.2.0 MOD APK

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Скачать seeker2: Hack&Slash Action RPG (Мод меню) 151 Мб Ссылка 2 151 Мб

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