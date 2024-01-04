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Eternal Evolution (Мод меню)

Eternal Evolution (Мод меню) 1.0.316

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HK Hero Entertainment Co., Limited
Версия:
1.0.316
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 1.3 Гб
id приложения:
com.herogame.gplay.eternalevolution.idlerpg
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
6 563

Eternal Evolution - это захватывающая мобильная игра в жанре IDLE-RPG, которая предлагает игрокам увлекательное стратегическое приключение в уникальной вселенной. В этой игре вас ждут захватывающие сражения и возможность отправить ваших героев в грандиозные приключения на арене.


Основными элементами игры являются битвы против монстров и противников, которые обитают в этой фантастической вселенной. Ваша команда героев должна сражаться с чудовищными противниками, используя свои уникальные навыки и способности. Ваша цель - одолеть всех врагов и стать легендой в мире Eternal Evolution.


Игра также предлагает множество возможностей для развития и улучшения ваших персонажей, а также стратегическое планирование, чтобы побеждать в битвах. Ваша армия героев будет развиваться и становиться сильнее с каждой битвой, и вы сможете вписать свое имя в историю игры как великий победитель.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Быстро завершите эпизод (Быстрая атака)

Примечание. Активируйте быстрое меню, поворачивая переключатель «Авто», пока не будет выполнено 120 испытаний, и вы закончите его через 20–30 минут. В игре есть только вход в игру на устройстве и вход в магазин Google Play.

 Теги темы: Мод меню

Скачать Eternal Evolution (Мод меню) 1.0.316 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Eternal Evolution (Мод меню)
1.3 Гб
Ссылка 2
1.3 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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