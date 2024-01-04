Eternal Evolution (Мод меню) 1.0.316
Eternal Evolution - это захватывающая мобильная игра в жанре IDLE-RPG, которая предлагает игрокам увлекательное стратегическое приключение в уникальной вселенной. В этой игре вас ждут захватывающие сражения и возможность отправить ваших героев в грандиозные приключения на арене.
Основными элементами игры являются битвы против монстров и противников, которые обитают в этой фантастической вселенной. Ваша команда героев должна сражаться с чудовищными противниками, используя свои уникальные навыки и способности. Ваша цель - одолеть всех врагов и стать легендой в мире Eternal Evolution.
Игра также предлагает множество возможностей для развития и улучшения ваших персонажей, а также стратегическое планирование, чтобы побеждать в битвах. Ваша армия героев будет развиваться и становиться сильнее с каждой битвой, и вы сможете вписать свое имя в историю игры как великий победитель.
- МЕНЮ МОД
- Быстро завершите эпизод (Быстрая атака)
Примечание. Активируйте быстрое меню, поворачивая переключатель «Авто», пока не будет выполнено 120 испытаний, и вы закончите его через 20–30 минут. В игре есть только вход в игру на устройстве и вход в магазин Google Play.
Скачать Eternal Evolution (Мод меню) 1.0.316 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
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