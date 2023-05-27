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Fight Legends: Драки и Рыцари (Мод меню)

Fight Legends: Драки и Рыцари (Мод меню) 1.21

12
7
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Версия:
1.21
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Dark Curry
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 469 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
16 732
Скриншоты
Описание

В мире "Dark Steel" общество разделено на классы, и несмотря на то, что ваш персонаж родился в рабстве, в его венах течет кровь великого воина. Каждый класс персонажа имеет свои уникальные навыки и способности. Воины могут выдержать много урона и стать надежной защитой для своих союзников, рыцари обладают навыками ведения ближнего боя и магией, а убийцы быстро и бесшумно устраняют своих врагов.


Игра предлагает ряд заданий и квестов, в которых вы будете бороться за свободу и справедливость. От вашего выбора класса и стиля игры зависит стратегия прохождения уровней и взаимодействие с другими персонажами. Будьте готовы к тому, что каждое ваше решение повлияет на ход сюжета.


Сражения в Dark Steel требуют стратегического мышления. Перед каждой битвой вам нужно будет тщательно подготовиться, выбрав правильное снаряжение и комбинировать навыки своего персонажа для максимальной эффективности. От того, как вы распределите опыт и улучшите своего героя, зависит успех в будущих битвах.


Информация о модах

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 Теги темы: Встроенный кэш, Мод меню

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Скачать Fight Legends: Драки и Рыцари (Мод меню) 469 Мб Ссылка 2 469 Мб

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Отзывы о Fight Legends: Драки и Рыцари (Мод меню)


Комментарии (9)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 11 июля 2023 19:53
Appp,
скоро обновим
+1
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Appp
Appp 11 июля 2023 18:56
Lensifal,
Товарищи Администраторы! Вышла новая версия, просим сделать взлом!
+1
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Гость Вася
Гость Вася 7 июля 2023 16:46
Нету работает только тупой враг а на деньги взлома нигде нету
+2
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Dddddddfffffff
Dddddddfffffff 7 июля 2023 11:20
Что за неограниченное навык? Он не на что не влияет.

Кто нибудь знает, есть ли мод на бесконечные деньги и энергию?

Уже новая версия вышлаааааааааа!!!!!!!!!
+5
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 мая 2023 09:40
Евгений,
Спасибо за отзыв!
0
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Евгений
Евгений 31 мая 2023 03:18
Чтобы бой и победу засчитывало. Используйте только dumb enemy.
+2
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Саша
Саша 28 мая 2023 08:46
Lensifal,
Спасибо
-1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 28 мая 2023 00:34
Саша,
Постараемся следующее обновление сделать лучше!
+2
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Саша
Саша 27 мая 2023 23:31
Работает только, тупой враг остальное тоже работает только не засчитывает бой.
+2
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