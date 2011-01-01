I Am Archer - Увлекательная приключенческая игра наполненная событиями. В этой игре вы будете убивать орды противников, используя для этого свои навыки и разные типы оружия. Но в самом начале вы будете играть простым лучником с самым простейшим оружием - лук, но постепенно вы сможете развивать свои навыки и прокачивать своё оружие, в конечном итоге стать мастером своего дела. В игре вы будете встречать разных врагов, по размеру, формам и силе. Пройдите через сотни подземелий и обретите новый уровень мастерства.
- МОД МЕНЮ
- Убить одним ударом
- режим бога
- Стреляй сквозь стену
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Высокая мощность
- Одно Попадание Убивает
- Неограниченное количество бриллиантов
- Удалена Навязчивая РЕКЛАМА
Примечание:
-Купите золото на 24 часа в магазине, чтобы получить реальную стоимость бриллиантов.
-Высокий Hp и убийство одним ударом должны быть включены перед вступлением в бой.
Минимум Android 11 для игры.
На Каком-то устройстве игру Устанавливают дважды.
Скачать I Am Archero (Мод, Много алмазов) v0.26.429 MOD APK
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