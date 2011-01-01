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I Am Archero (Мод, Много алмазов)

I Am Archero (Мод, Много алмазов) 0.26.429

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Версия:
0.26.429
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Imba
Категория:
Аркады / Ролевые / Кликеры / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 448 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 741
Скриншоты
Описание

I Am Archer - Увлекательная приключенческая игра наполненная событиями. В этой игре вы будете убивать орды противников, используя для этого свои навыки и разные типы оружия. Но в самом начале вы будете играть простым лучником с самым простейшим оружием - лук, но постепенно вы сможете развивать свои навыки и прокачивать своё оружие, в конечном итоге стать мастером своего дела. В игре вы будете встречать разных врагов, по размеру, формам и силе. Пройдите через сотни подземелий и обретите новый уровень мастерства.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Убить одним ударом
  • режим бога
  • Стреляй сквозь стену

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Высокая мощность
  • Одно Попадание Убивает
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Удалена Навязчивая РЕКЛАМА

Примечание:

-Купите золото на 24 часа в магазине, чтобы получить реальную стоимость бриллиантов.
-Высокий Hp и убийство одним ударом должны быть включены перед вступлением в бой.

Минимум Android 11 для игры.
На Каком-то устройстве игру Устанавливают дважды.

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать I Am Archero (Мод, Много алмазов) v0.26.429 MOD APK

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MOD V1 448 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 448 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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