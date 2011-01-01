Описание

I Am Archer - Увлекательная приключенческая игра наполненная событиями. В этой игре вы будете убивать орды противников, используя для этого свои навыки и разные типы оружия. Но в самом начале вы будете играть простым лучником с самым простейшим оружием - лук, но постепенно вы сможете развивать свои навыки и прокачивать своё оружие, в конечном итоге стать мастером своего дела. В игре вы будете встречать разных врагов, по размеру, формам и силе. Пройдите через сотни подземелий и обретите новый уровень мастерства.