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Dark Riddle (Мод, Много денег)

Dark Riddle (Мод, Много денег) 24.8.0

1017
176
Скачать (210 Мб)
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Версия:
24.8.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
PAGA GROUP
Категория:
На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 210 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
169 203

Игроки Dark Riddle погрузятся в напряженные и атмосферные ситуации, где им предстоит искать предметы и избегать опасностей от загадочного хозяина дома. Вам предстоит разгадывать загадки и раскрывать тайны, чтобы получить доступ к запечатанным комнатам и различным секретам игры.


Вам предстоит внимательно исследовать окружающую среду, искать ключи, спрятанные в различных местах, и использовать их для открытия новых областей и развития сюжета. Каждая локация представляет собой уникальный вызов, полный загадок и загадочных обстоятельств. Однако не только загадки будут на пути игроков. Во время путешествия по различным локациям вы будете сталкиваться с врагами, которые представляют угрозу для вашей безопасности. В зависимости от обстановки и ситуации вы сможете использовать различное оружие и тактику, чтобы защитить себя и продвигаться вперед.


Dark Riddle предлагает захватывающий геймплей, наполненный интригой и непредсказуемыми поворотами сюжета. Погрузитесь в мир загадок и приключений, раскройте тайны и попытайтесь выбраться из замкнутого круга загадочного хозяина дома.


Скриншоты

Информация о модах

  • Сосед не видит игрока
  • Бесконечные деньги
  • Все скины куплены
  • Объявления не куплены



 Теги темы: Много денег

Скачать Dark Riddle (Мод, Много денег) 24.8.0 взлом

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Скачать Dark Riddle (Мод, Много денег) 210 Мб Ссылка 2 210 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Dark Riddle (Мод, Много денег)


Комментарии (3)
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Red4265
Red4265 4 сентября 2021 13:06
Please Update to Version 6.4.0
Обновите до версии 6.4.0, плиииииииз
Please Make (Many Apples/No Ads/Mod Menu)
Сделайте (много яблок/без рекламы/мод меню), плиииииииз
+1
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Red4265
Red4265 23 августа 2021 19:50
​Please Update to Version 6.3.1247​​​

Обновите до версии 6.3.1247, плиииииииз

Сделайте новую иконку, плиииииииз

Please Make New Icon.
+13
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Red4264
Red4264 15 августа 2021 18:19
Сделайте новую иконку, плиииииииз

Обновите до версии 6.3.1241, плиииииииз
+12
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