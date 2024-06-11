King of Defense: стратегия –Защита башни тд - Игра в жанре защиты башен. В этой игре вы сможете проявить свои тактические таланты, в этой игре вы сможете складывать турели вместе, тем самым улучшать их производительность в улучшении наступающей волны противника. По легенде, на вашу границу вторглись злые монстры, чтобы остановить их, вам необходимо соорудить защитные турели и призвать доблестных воинов, которые быть может ценой собственной жизни будут защищать вашу крепость.





Особенности: