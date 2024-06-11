King of Defense: стратегия – Защита башни тд (Мод, Unlocked) 2.0.19
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GCenter
Версия:
2.0.19
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 22:52
Возраст:
Требуется места:
≈ 110 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 657
King of Defense: стратегия –Защита башни тд - Игра в жанре защиты башен. В этой игре вы сможете проявить свои тактические таланты, в этой игре вы сможете складывать турели вместе, тем самым улучшать их производительность в улучшении наступающей волны противника. По легенде, на вашу границу вторглись злые монстры, чтобы остановить их, вам необходимо соорудить защитные турели и призвать доблестных воинов, которые быть может ценой собственной жизни будут защищать вашу крепость.
Особенности:
- В этой игре вы можете складывать разные турели и получать одну более мощную.
- Улучшенная система героев.
- Сражайтесь на разных локациях, с разным внешним видом.
- Много разных монстров.
Информация о модах
1. Неограниченное количество Драгоценных камней
2. Неограниченное количество Кристаллов
3. Неограниченное количество рун
4. Неограниченное количество Древних Монет
5. Разблокированы Платные Герои
6. Все Домашние животные Разблокированы
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