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King of Defense: стратегия – Защита башни тд (Мод, Unlocked)

King of Defense: стратегия – Защита башни тд (Мод, Unlocked) 2.0.19

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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
GCenter
Версия:
2.0.19
Категория:
На русском / Стратегии
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 110 Мб
id приложения:
com.gcenter.kingofdefense.battle.frontier.td
Русский язык:
Есть
Лайков:
2
Комментарии:
0
Просмотров:
2 657

King of Defense: стратегия –Защита башни тд - Игра в жанре защиты башен. В этой игре вы сможете проявить свои тактические таланты, в этой игре вы сможете складывать турели вместе, тем самым улучшать их производительность в улучшении наступающей волны противника. По легенде, на вашу границу вторглись злые монстры, чтобы остановить их, вам необходимо соорудить защитные турели и призвать доблестных воинов, которые быть может ценой собственной жизни будут защищать вашу крепость.


Особенности:

  • В этой игре вы можете складывать разные турели и получать одну более мощную.
  • Улучшенная система героев.
  • Сражайтесь на разных локациях, с разным внешним видом.
  • Много разных монстров.

Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество Драгоценных камней

2. Неограниченное количество Кристаллов

3. Неограниченное количество рун

4. Неограниченное количество Древних Монет

5. Разблокированы Платные Герои

6. Все Домашние животные Разблокированы

 Теги темы: Unlocked, Много денег

Скачать King of Defense: стратегия – Защита башни тд (Мод, Unlocked) 2.0.19 взлом

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Скачать King of Defense: стратегия – Защита башни тд (Мод, Unlocked) 110 Мб Ссылка 2 110 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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