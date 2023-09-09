The Secret Society (Мод, Много денег) - Вступай в тайное общество и отправляйся исследовать загадочные места! Данное общество обладает сверхъестественными способностями, они могут путешествовать по магическому миру, ваш дядя, который являлся членом данного клуба, внезапно исчезает. Только в твоих силах отыскать своего родственника, только от вас завесит весь этот мир, найдите Дядюшку, защищайте священный артефакт Ордена, проходите через множество опасностей и испытаний.





Игра в жанре поиска предметов и головоломок, открывай новые и увлекательные задания, получай ценные предметы.