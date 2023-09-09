The Secret Society (Мод, Много денег) 1.45.9700
Требования:
Android 4.0.3 и выше
Разработчик:
G5 Entertainment
Версия:
1.45.9700
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 13:41
Возраст:
Требуется места:
≈ 117 Мб
Русский язык:
Есть
Лайков:
15
Комментарии:
7
Просмотров:
7 575
The Secret Society (Мод, Много денег) - Вступай в тайное общество и отправляйся исследовать загадочные места! Данное общество обладает сверхъестественными способностями, они могут путешествовать по магическому миру, ваш дядя, который являлся членом данного клуба, внезапно исчезает. Только в твоих силах отыскать своего родственника, только от вас завесит весь этот мир, найдите Дядюшку, защищайте священный артефакт Ордена, проходите через множество опасностей и испытаний.
Игра в жанре поиска предметов и головоломок, открывай новые и увлекательные задания, получай ценные предметы.
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