Farm Land (Мод, Много денег) - Это новая бесплатная игра с интересным игровым процессом. Вы отправитесь на небольшой остров, на котором создадите свою ферму, будете разводить животных, выращивать урожай и собирать его.

Собирайте разные сорта урожая, такие как: Яблоки, Помидоры, баклажаны и ещё огромное количество разных видов. Кроме выращивания растительности, вы сможете выращивать разные виды домашних животных. Кормите корову, овец, барашек...

Со временем расширяйте свой остров и получайте ещё большую прибыль.