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Farm Land (Мод, Много денег)

Farm Land (Мод, Много денег) 3.0.0

132
21
Скачать (92 Мб)
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Версия:
3.0.0
Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
HOMA GAMES
Категория:
Без интернета / На русском / Приключения
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38 791

Farm Land (Мод, Много денег) - Это новая бесплатная игра с интересным игровым процессом. Вы отправитесь на небольшой остров, на котором создадите свою ферму, будете разводить животных, выращивать урожай и собирать его.

Собирайте разные сорта урожая, такие как: Яблоки, Помидоры, баклажаны и ещё огромное количество разных видов. Кроме выращивания растительности, вы сможете выращивать разные виды домашних животных. Кормите корову, овец, барашек...

Со временем расширяйте свой остров и получайте ещё большую прибыль.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Farm Land (Мод, Много денег) 3.0.0 взлом

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Скачать Farm Land (Мод, Много денег) 92 Мб Ссылка 2 92 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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