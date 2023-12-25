Farm Land (Мод, Много денег) 3.0.0
Версия:
3.0.0
Требования:
Android 7.1 и выше
Разработчик:
HOMA GAMES
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 14:51
Возраст:
Требуется места:
≈ 92 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
38 791
Farm Land (Мод, Много денег) - Это новая бесплатная игра с интересным игровым процессом. Вы отправитесь на небольшой остров, на котором создадите свою ферму, будете разводить животных, выращивать урожай и собирать его.
Собирайте разные сорта урожая, такие как: Яблоки, Помидоры, баклажаны и ещё огромное количество разных видов. Кроме выращивания растительности, вы сможете выращивать разные виды домашних животных. Кормите корову, овец, барашек...
Со временем расширяйте свой остров и получайте ещё большую прибыль.
Информация о модах
Много денег
Скачать Farm Land (Мод, Много денег) 3.0.0 взлом
Скачать из Google Play
Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство