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MineGeon: Space Mining Dungeon (Мод меню)

MineGeon: Space Mining Dungeon (Мод меню) 1.16.131

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Версия:
1.16.131
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
KickStone Studio
Категория:
Игры / Приключения
Обновлено:
Сегодня, 11:04
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 47 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
951
Скриншоты
Описание

MineGeon: Space Mining Dungeon (Мод меню) - Когда вы впервые прибудете на планету, таинственный голос попросит вас найти их друга. Ничего не зная о себе или своем окружении, у вас возникнет соблазн исследовать и раскрыть тайну этой заброшенной планеты.


Каждый шаг и каждая шахта будут открывать новые тайны и минералы, которые заставят вас задавать вопросы о том, кто вы на самом деле, кто этот голос, где вы находитесь и почему вообще существуют эти шахты.


Наряду с ценными минералами их будут охранять и враги. Чтобы победить их, потребуется не только определенная стратегия, но и настойчивость, пока они не будут готовы дать отпор и победить их навсегда.


Информация о модах

Бесконечная выносливость

Бессмертие

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 Теги темы: Мод меню

Скачать MineGeon: Space Mining Dungeon (Мод меню) v1.16.131 MOD APK

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Скачать MineGeon: Space Mining Dungeon (Мод меню) 47 Мб Ссылка 2 47 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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