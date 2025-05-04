Описание

MineGeon: Space Mining Dungeon (Мод меню) - Когда вы впервые прибудете на планету, таинственный голос попросит вас найти их друга. Ничего не зная о себе или своем окружении, у вас возникнет соблазн исследовать и раскрыть тайну этой заброшенной планеты.





Каждый шаг и каждая шахта будут открывать новые тайны и минералы, которые заставят вас задавать вопросы о том, кто вы на самом деле, кто этот голос, где вы находитесь и почему вообще существуют эти шахты.





Наряду с ценными минералами их будут охранять и враги. Чтобы победить их, потребуется не только определенная стратегия, но и настойчивость, пока они не будут готовы дать отпор и победить их навсегда.