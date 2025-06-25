ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) - Эта игра сможет принести вам массу удовольствия от резки кинетического песка. Берите в руки нож и отправляйтесь нарезать самые разные фигуры на мелкие или большие кусочки. Игра поможет вам расслабится и ощутить самое настоящее удовольствие.
Реалистичный симулятор нарезки, каждый предмет будет издавать уникальные для себя звуки разрезания фигуры. Игра очень проста в освоении, от вас не потребуется ничего особенного, просто берите любой нож и режьте всё что видите.
Красивая 3D-графика.
Максимальная скорость нарезки
Скачать ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) v2.3.1.6 MOD APK
Важно знать перед установкой
Запомни▶
Установка
.apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.
Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.