Описание

ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) - Эта игра сможет принести вам массу удовольствия от резки кинетического песка. Берите в руки нож и отправляйтесь нарезать самые разные фигуры на мелкие или большие кусочки. Игра поможет вам расслабится и ощутить самое настоящее удовольствие.





Реалистичный симулятор нарезки, каждый предмет будет издавать уникальные для себя звуки разрезания фигуры. Игра очень проста в освоении, от вас не потребуется ничего особенного, просто берите любой нож и режьте всё что видите.

Красивая 3D-графика.