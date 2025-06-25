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ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы)

ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) v2.3.1.6

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Версия:
2.3.1.6
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Crazy Labs by TabTale
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 12:38
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 115 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 615
Описание

ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) - Эта игра сможет принести вам массу удовольствия от резки кинетического песка. Берите в руки нож и отправляйтесь нарезать самые разные фигуры на мелкие или большие кусочки. Игра поможет вам расслабится и ощутить самое настоящее удовольствие.


Реалистичный симулятор нарезки, каждый предмет будет издавать уникальные для себя звуки разрезания фигуры. Игра очень проста в освоении, от вас не потребуется ничего особенного, просто берите любой нож и режьте всё что видите.

Красивая 3D-графика.


Информация о модах

Максимальная скорость нарезки

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Без рекламы

Скачать ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) v2.3.1.6 MOD APK

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Скачать ASMR Резка (Мод, Бесплатные покупки/без рекламы) 115 Мб Ссылка 2 115 Мб
Важно знать перед установкой

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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