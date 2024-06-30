Считаете ли вы себя заядлым поклонником автомобилей, который получает удовольствие, возясь с машинами и узнавая, как они работают? Поскольку игра называется «Механик 3D: Моя любимая машина», вы попали в нужное место. Проверьте, есть ли у вас склонность к видеоиграм, интересуетесь ли вы автомобилями и любите ли вы заниматься на тренажерах. Игра включает в себя более 50 уникальных деталей для транспортных средств и различные стили автомобилей, каждый из которых можно тюнинговать, ремонтировать или дрифтовать.





У вас есть полный творческий контроль над внешним видом вашего автомобиля в Mechanic 3D: My Favorite Car, что, пожалуй, является одним из самых заманчивых аспектов этой игры. Игроки могут получить доступ к более чем пятидесяти автозапчастям, персонализируя свои автомобили для различных целей, включая гонки, спорт и другие виды деятельности. Игроки могут даже менять кузов и подвеску своих автомобилей. С помощью этой системы модов игроки могут создавать свои собственные автомобили с нуля, а затем продвигать их на следующий уровень.



