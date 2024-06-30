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Mechanic 3D My Favorite Car (Мод, Бесплатные покупки)

Mechanic 3D My Favorite Car (Мод, Бесплатные покупки) 4.8

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11
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Версия:
4.8
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
GamesEZ
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 200 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
10 252

Считаете ли вы себя заядлым поклонником автомобилей, который получает удовольствие, возясь с машинами и узнавая, как они работают? Поскольку игра называется «Механик 3D: Моя любимая машина», вы попали в нужное место. Проверьте, есть ли у вас склонность к видеоиграм, интересуетесь ли вы автомобилями и любите ли вы заниматься на тренажерах. Игра включает в себя более 50 уникальных деталей для транспортных средств и различные стили автомобилей, каждый из которых можно тюнинговать, ремонтировать или дрифтовать.


У вас есть полный творческий контроль над внешним видом вашего автомобиля в Mechanic 3D: My Favorite Car, что, пожалуй, является одним из самых заманчивых аспектов этой игры. Игроки могут получить доступ к более чем пятидесяти автозапчастям, персонализируя свои автомобили для различных целей, включая гонки, спорт и другие виды деятельности. Игроки могут даже менять кузов и подвеску своих автомобилей. С помощью этой системы модов игроки могут создавать свои собственные автомобили с нуля, а затем продвигать их на следующий уровень.



Скриншоты

Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные покупки, Автомобили

Скачать Mechanic 3D My Favorite Car (Мод, Бесплатные покупки) 4.8 взлом

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Скачать Mechanic 3D My Favorite Car (Мод, Бесплатные покупки) 200 Мб Ссылка 2 200 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Mechanic 3D My Favorite Car (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 2 августа 2023 11:53
Look like you,
должна скоро быть
+1
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Look like you
Look like you 2 августа 2023 11:52
Мод хороший а будет версия 1.7?
+2
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