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Real Coaster: Idle Game (Мод, Много денег)

Real Coaster: Idle Game (Мод, Много денег) 1.0.654

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Версия:
1.0.654
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Raventurn Games
Категория:
Симуляторы / Без интернета
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 193 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
12 213
Скриншоты
Описание

Real Coaster - является уникальным симулятором управления развлекательным парком, который предоставляет игрокам возможность воплотить в жизнь свои мечты о создании идеального места отдыха. В этой игре вы берете на себя роль владельца и руководителя парка аттракционов, стремясь превратить его в настоящий развлекательный рай.


Ваши задачи включают в себя проектирование и строительство аттракционов, включая захватывающие американские горки, а также создание комфортной и увлекательной среды для посетителей. Выбор и размещение аттракционов, ресторанов, магазинов с сувенирами и других элементов парка полностью зависят от вашего вкуса и стратегии.


Каждое ваше решение влияет на прибыльность и популярность вашего парка. Вам нужно будет умело управлять ресурсами, следить за удовлетворенностью посетителей и постоянно обновлять и развивать парк, чтобы привлекать еще больше гостей.


Информация о модах
  • Бесплатные покупки за наличные
  • Денежные средства не уменьшаются
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 Теги темы: Много денег

Скачать Real Coaster: Idle Game (Мод, Много денег) v1.0.654 MOD APK

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Скачать Real Coaster: Idle Game (Мод, Много денег) 193 Мб Ссылка 2 193 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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