Nextgen: Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.9.9
Nextgen: Truck Simulator - это захватывающий симулятор грузовиков, который предлагает игрокам широкий выбор транспортных средств и уникальных условий для эксплуатации. В игре каждый грузовик имеет свой уникальный внешний вид, который придется по вкусу игрокам, и их можно приобретать, зарабатывая монеты и открывая новые возможности.
Завоевывая дороги в разнообразных окружениях, игроки смогут наслаждаться бесчисленными исследовательскими возможностями, позволяющими выбирать приключения по своему вкусу. Это игра, которая обязательно привлечет ваше внимание и не даст вам заскучать. При этом обещание регулярных обновлений контента делает "Nextgen: Truck Simulator" обязательной игрой для всех, кто увлекается симуляторами и ищет постоянно обновляющиеся впечатления. Не упустите шанс погрузиться в мир дорог и приключений этой увлекательной игры.
МОД 1
- Бесконечные деньги
- Разблокированы все персонажи
- Разблокированы все автомобили
- Объявления удалены
МОД 2
- Бесконечные деньги
- Разблокирована вся машина
МОД 3
- МОД МЕНЮ (китайский)
- Деньги +100100
- Перейти к объявлениям и разблокировать автомобили
- Неограниченное топливо
- Двигатель не греется
- Ускорение автомобиля
МОД 3
- МОД МЕНЮ (китайский)
- Деньги +100100
- Перейдите к объявлениям и разблокируйте транспортные средства
- Неограниченное количество топлива
- Двигатель не нагревается
- Ускорение автомобиля
Скачать Nextgen: Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.9.9 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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