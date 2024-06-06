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Nextgen: Truck Simulator (Мод, Много денег)

Nextgen: Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.9.9

70
15
Скачать (570 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android Зависит от устройства
Разработчик:
Tassimov Games
Версия:
1.9.9
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 570 Мб
id приложения:
com.nextgen.truck
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
70
Комментарии:
2
Просмотров:
32 195

Nextgen: Truck Simulator - это захватывающий симулятор грузовиков, который предлагает игрокам широкий выбор транспортных средств и уникальных условий для эксплуатации. В игре каждый грузовик имеет свой уникальный внешний вид, который придется по вкусу игрокам, и их можно приобретать, зарабатывая монеты и открывая новые возможности.


Завоевывая дороги в разнообразных окружениях, игроки смогут наслаждаться бесчисленными исследовательскими возможностями, позволяющими выбирать приключения по своему вкусу. Это игра, которая обязательно привлечет ваше внимание и не даст вам заскучать. При этом обещание регулярных обновлений контента делает "Nextgen: Truck Simulator" обязательной игрой для всех, кто увлекается симуляторами и ищет постоянно обновляющиеся впечатления. Не упустите шанс погрузиться в мир дорог и приключений этой увлекательной игры.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Бесконечные деньги
  • Разблокированы все персонажи
  • Разблокированы все автомобили
  • Объявления удалены

МОД 2

  • Бесконечные деньги 
  • Разблокирована вся машина

МОД 3

  • МОД МЕНЮ (китайский)
  • Деньги +100100
  • Перейти к объявлениям и разблокировать автомобили
  • Неограниченное топливо
  • Двигатель не греется
  • Ускорение автомобиля


МОД 3

  • МОД МЕНЮ (китайский)
  • Деньги +100100
  • Перейдите к объявлениям и разблокируйте транспортные средства
  • Неограниченное количество топлива
  • Двигатель не нагревается
  • Ускорение автомобиля
 Теги темы: Много денег

Скачать Nextgen: Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.9.9 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1
570 Мб
MOD V1 (Ссылка 2)
570 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Nextgen: Truck Simulator (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Олег
Олег 16 февраля 2024 11:18
Не я не знаю но по мне эта версия тоже не плохая
-4
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Ананим
Ананим 20 ноября 2021 12:26
Надо сделоть обновление версия уже 0.25

+5
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