Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег) 1.4.4
Hospital Empire Tycoon - это захватывающая игра, в которой вы будете управлять собственной больницей, отвечая за ее строительство, развитие и обслуживание. Вам предстоит создать эффективную бизнес-стратегию для больницы, чтобы обеспечивать медицинскую помощь жителям города и зарабатывать прибыль.
Игра предоставляет вам множество возможностей для развития больницы. Вы можете строить различные отделения, лаборатории и диагностические центры, чтобы расширить спектр услуг, которые вы предоставляете. Также вам нужно нанимать квалифицированных врачей, медсестер и персонал, чтобы обеспечивать качественное обслуживание пациентов.
В Hospital Empire Tycoon вы столкнетесь с различными ситуациями, включая несчастные случаи и вспышки болезней, которые могут привести к увеличению потока пациентов. Вам придется эффективно управлять ресурсами и принимать важные решения, чтобы обеспечивать высокий уровень медицинской помощи и удовлетворение пациентов.
Игра также предоставляет вам возможность модернизировать и улучшать больницу, чтобы делать ее более эффективной и привлекательной для пациентов. В конечном итоге вашей целью является создание процветающей больницы, которая будет приносить прибыль и служить обществу.
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Установка
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.