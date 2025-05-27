android-1.ru / Игры / Симуляторы / Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег)
Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег)

Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег) 1.4.4

2
1
Скачать
Telegram Подписаться на обновления
Нужно обновить?
Версия:
1.4.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 01:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 195 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 776
Скриншоты
Описание

Hospital Empire Tycoon - это захватывающая игра, в которой вы будете управлять собственной больницей, отвечая за ее строительство, развитие и обслуживание. Вам предстоит создать эффективную бизнес-стратегию для больницы, чтобы обеспечивать медицинскую помощь жителям города и зарабатывать прибыль.


Игра предоставляет вам множество возможностей для развития больницы. Вы можете строить различные отделения, лаборатории и диагностические центры, чтобы расширить спектр услуг, которые вы предоставляете. Также вам нужно нанимать квалифицированных врачей, медсестер и персонал, чтобы обеспечивать качественное обслуживание пациентов.


В Hospital Empire Tycoon вы столкнетесь с различными ситуациями, включая несчастные случаи и вспышки болезней, которые могут привести к увеличению потока пациентов. Вам придется эффективно управлять ресурсами и принимать важные решения, чтобы обеспечивать высокий уровень медицинской помощи и удовлетворение пациентов.


Игра также предоставляет вам возможность модернизировать и улучшать больницу, чтобы делать ее более эффективной и привлекательной для пациентов. В конечном итоге вашей целью является создание процветающей больницы, которая будет приносить прибыль и служить обществу.



Информация о модах

Неограниченные деньги

Деньги во время покупок увеличиваются

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег) v1.4.4 MOD APK

Подписаться на обновления
Будь в курсе обновлений — мгновенно, прямо в Telegram.
Скачать из Google Play
Скачать Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег) 195 Мб Ссылка 2 195 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


Похожие приложения:
Игры на двоих троих 4 игрока (Мод, Много денег)
Игры на двоих троих 4 игрока (Мод, Много денег)
Version: 4.4.7
Грузовичок Лева и машинки: детский конструктор (Мод, Бесплатные покупки)
Грузовичок Лева и машинки: детский конструктор (Мод, Бесплатные покупки)
Version: 1.0.69
Семья Лошадей - Симулятор Животных 3D (Мод, Много денег)
Семья Лошадей - Симулятор Животных 3D (Мод, Много денег)
Version: 1.063
Оружие Камера 3D Симулятор (Мод, Unlocked)
Оружие Камера 3D Симулятор (Мод, Unlocked)
Version: 2.4.1
Under the Moonlight (18+)
Under the Moonlight (18+)
Version: 0.3
PERSEVERANCE
PERSEVERANCE
Version: 0.7
Milf Lust
Milf Lust
Version: Final
Rapunzel NSFW
Rapunzel NSFW
Version: 1.1

Отзывы о Hospital Empire Tycoon - Idle (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив