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Idle Town Master (Мод, Много денег)

Idle Town Master (Мод, Много денег) 2.0.0

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Версия:
2.0.0
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Codigames
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 155 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
864

Добро пожаловать в захватывающий мир Idle Town Master! В этой игре вы станете владельцем небольшой и простой деревни, и ваша задача - превратить ее в процветающее и могущественное владение. Вам предстоит управлять своими трудолюбивыми жителями, развивать экономику, строить новые здания и бороться с соседними территориями.


Каждое ваше решение будет иметь значение. Выбирайте, какие здания строить, какие ресурсы добывать, и каким образом развивать свою деревню. Каждый шаг и каждое вложение ресурсов будут определять будущее вашей деревни. Собирайте карты и используйте их с умом, чтобы получить преимущество в борьбе с соседними территориями и другими игроками. Определите свою стратегию и прокладывайте путь к успеху.


Однако не забывайте, что путь к процветанию не всегда будет легким. Вам предстоит преодолеть различные препятствия и испытания, но каждое преодоленное испытание сделает вашу деревню еще сильнее. Готовы к вызову? Возглавьте свою деревню и отправляйтесь в захватывающее путешествие по миру Idle Town Master! Вперед, стратег! Вас ждут приключения и успех!


Скриншоты

Информация о модах

Бесконечные деньги

 Теги темы: Много денег

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