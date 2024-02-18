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Jumo Clicker! (Мод, Много денег)

Jumo Clicker! (Мод, Много денег) 1.0.89

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Версия:
1.0.89
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
romanbard
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 265
Скриншоты
Описание

Jumo Clicker! - это увлекательный кликер с приятной графикой, где игроки становятся менеджерами таверны в государстве Чосон. Вам предстоит взять на себя роль молодой девушки, которая случайно стала владелицей старой и ушедшей в упадок таверны. Теперь ей необходима поддержка и свежие идеи для превращения этой маленькой лачуги в настоящий гастрономический дворец.


В игре вы получите большую свободу выбора и возможность самостоятельно составлять меню, развивать и строить комплекс. Вы сможете принимать решения о том, какие блюда предлагать посетителям, как развивать своё заведение и что делать для привлечения новых клиентов. Ваши решения будут влиять на успех таверны и её репутацию.


Jumo Clicker! предоставляет возможность погрузиться в мир управления таверной, разрабатывать стратегию развития и получать удовольствие от превращения маленького заведения в процветающий и успешный гастрономический комплекс. Благодаря своей свободе выбора и интересному геймплею, игра становится привлекательным выбором для поклонников жанра кликеров.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

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Скачать Jumo Clicker! (Мод, Много денег) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

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