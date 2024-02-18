Jumo Clicker! - это увлекательный кликер с приятной графикой, где игроки становятся менеджерами таверны в государстве Чосон. Вам предстоит взять на себя роль молодой девушки, которая случайно стала владелицей старой и ушедшей в упадок таверны. Теперь ей необходима поддержка и свежие идеи для превращения этой маленькой лачуги в настоящий гастрономический дворец.
В игре вы получите большую свободу выбора и возможность самостоятельно составлять меню, развивать и строить комплекс. Вы сможете принимать решения о том, какие блюда предлагать посетителям, как развивать своё заведение и что делать для привлечения новых клиентов. Ваши решения будут влиять на успех таверны и её репутацию.
Jumo Clicker! предоставляет возможность погрузиться в мир управления таверной, разрабатывать стратегию развития и получать удовольствие от превращения маленького заведения в процветающий и успешный гастрономический комплекс. Благодаря своей свободе выбора и интересному геймплею, игра становится привлекательным выбором для поклонников жанра кликеров.
Много денег
Скачать Jumo Clicker! (Мод, Много денег) v1.0.89 MOD APK
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