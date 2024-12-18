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Car Saler Simulator 2024 (Мод, Бесплатные награды)

Car Saler Simulator 2024 (Мод, Бесплатные награды) 4.2.7

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Версия:
4.2.7
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
Westeight Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 1.2 Гб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
6 744
Скриншоты
Описание

Car Saler Simulator 2024 звучит как увлекательная и захватывающая игра, которая позволит игрокам почувствовать себя опытными продавцами и применить свои навыки ведения переговоров. В роли водителя и продавца, участвующего в динамичном рынке подержанных автомобилей, я должен проявить свои лучшие навыки убеждения и торговли, чтобы заключать выгодные сделки.


В этой игре мне придется общаться с различными продавцами, узнавать характеристики и состояние автомобилей, и умело вести переговоры о цене. Мое умение убеждать продавцов снижать цены становится решающим фактором при успешных сделках, и чем больше навыков ведения переговоров у меня есть, тем больше шансов на выгодные условия. Важно также улучшать своего персонажа, чтобы повышать свои навыки ведения переговоров. Каждое очко будет иметь значение, и я должен стремиться стать лучшим продавцом и получить преимущество на этом конкурентном рынке.


С возможностью улучшения и разнообразия машин, а также динамичного геймплея, Car Saler Simulator 2024 обещает предоставить игрокам захватывающий опыт в мире автомобильных торгов. Мне предстоит разрабатывать стратегии, принимать быстрые решения и быть готовым к высоким ставкам, чтобы добиться успеха в этой увлекательной игре.


Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Неограниченные деньги (купи пиво, получи 1 миллион денег)
  • Нет купленных объявлений
  • Торговля разблокирована
  • Гараж разблокирован

Информация : Чтобы получить неограниченные деньги, купите пиво у бармена в пабе Griffin, получите 1 миллион денег, повторите операцию при необходимости.

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Игра входит в подборки:
Игры из подборки Автомобильные игры на Андроид
Автомобильные игры на Андроид
 Теги темы: Бесплатные награды, Автомобили

Скачать Car Saler Simulator 2024 (Мод, Бесплатные награды) v4.2.7 MOD APK

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Скачать Car Saler Simulator 2024 (Мод, Бесплатные награды) 1.2 Гб Ссылка 2 1.2 Гб
Старые версии Car Saler Simulator 2024
Version 4.0.1 Version 4.0.5 Version 4.0.6 Version 4.0.9 Version 4.1.0 Version 4.1.6 Version TG 4.1.0 Version TG 4.0.9 Version TG 4.0.6


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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