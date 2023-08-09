Откройте свою собственную закусочную мечты в захватывающем симуляторе Bakso! Вместе с вашим другом вы станете владельцами ресторана, где подают баксо. Помогайте жителям города, выполняя различные задания и изучая жизнь в деревне. Bakso Simulator ведет себя похоже на другие игры-симуляторы ресторанов, начиная с создания бизнеса с нуля и его последующего развития за счет заработанных денег.
Этот симулятор предлагает больше возможностей для заработка, чем просто продажа еды. Вы сможете выполнять разнообразные задания для жителей своего сообщества, что позволит вам зарабатывать еще больше. В игре также присутствуют неожиданные моменты, включая сражения, которые добавляют новый уровень интереса и динамики к игровому процессу.
Погрузитесь в захватывающий мир Bakso Simulator, где вас ждут увлекательные задания, непредсказуемые события и возможность воплотить свои мечты в реальность. Станьте успешным предпринимателем в деревенской закусочной и преуспейте в этом захватывающем приключении!
MOD V1 Стоимость предметов 0 Деньги не уменьшаются Информация: Завершите весь учебник «Полностью» и всегда выходите из игры, нажав кнопку «Главное меню» и Выйдите из системы для сохранения. Играйте в Casiyes, чтобы увеличить свои деньги в Tablet Manager.
MOD V2
- МОД МЕНЮ
- Увеличение денег
- Стоимость предметов 0
- Спидхак
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