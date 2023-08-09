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Bakso Simulator (Мод, Много денег)

Bakso Simulator (Мод, Много денег) 1.9.9

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Версия:
1.9.9
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Akhir Pekan Studio
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
905
Скриншоты
Описание

Откройте свою собственную закусочную мечты в захватывающем симуляторе Bakso! Вместе с вашим другом вы станете владельцами ресторана, где подают баксо. Помогайте жителям города, выполняя различные задания и изучая жизнь в деревне. Bakso Simulator ведет себя похоже на другие игры-симуляторы ресторанов, начиная с создания бизнеса с нуля и его последующего развития за счет заработанных денег.


Этот симулятор предлагает больше возможностей для заработка, чем просто продажа еды. Вы сможете выполнять разнообразные задания для жителей своего сообщества, что позволит вам зарабатывать еще больше. В игре также присутствуют неожиданные моменты, включая сражения, которые добавляют новый уровень интереса и динамики к игровому процессу.


Погрузитесь в захватывающий мир Bakso Simulator, где вас ждут увлекательные задания, непредсказуемые события и возможность воплотить свои мечты в реальность. Станьте успешным предпринимателем в деревенской закусочной и преуспейте в этом захватывающем приключении!



Информация о модах

MOD V1

  • Стоимость предметов 0
  • Деньги не уменьшаются

Информация:

  1. Завершите весь учебник «Полностью» и всегда выходите из игры, нажав кнопку «Главное меню» и
  2. Выйдите из системы для сохранения. Играйте в Casiyes, чтобы увеличить свои деньги в Tablet Manager.

MOD V2

  • МОД МЕНЮ
  • Увеличение денег
  • Стоимость предметов 0
  • Спидхак


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 Теги темы: Много денег

Скачать Bakso Simulator (Мод, Много денег) v1.9.9 MOD APK

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MOD V1 145 Мб Ссылка 2 (MOD V1) 145 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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