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Dear My God : otome story game (Мод, Премиум выборы)

Dear My God : otome story game (Мод, Премиум выборы) 1.5.2

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Версия:
1.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 151

Dear God: Otaku Story Game - романтика отаку с красивой графикой, интересным сюжетом и очень хорошо продуманной механикой выбора. Это и позволяет построить уникальный путь отношений для главной героини с привлекательными персонажами, которые могут стать ее выбором. Подопечная этого игрока очень взволнована своей первой поездкой за границу. Но. Авиакатастрофа. После этого она оказывается в деревне, которая является перевалочным пунктом для перехода душ из жизни в смерть. Там она встречает могущественных существ, местных жителей и остается на некоторое время. В конце концов, она еще не приняла решение.


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Скачать Dear My God : otome story game (Мод, Премиум выборы) 1.5.2 взлом

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Скачать Dear My God : otome story game (Мод, Премиум выборы) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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