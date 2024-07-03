Dear My God : otome story game (Мод, Премиум выборы) 1.5.2
Версия:
1.5.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
StoryTaco.inc
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 02:45
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
5 151
Dear God: Otaku Story Game - романтика отаку с красивой графикой, интересным сюжетом и очень хорошо продуманной механикой выбора. Это и позволяет построить уникальный путь отношений для главной героини с привлекательными персонажами, которые могут стать ее выбором. Подопечная этого игрока очень взволнована своей первой поездкой за границу. Но. Авиакатастрофа. После этого она оказывается в деревне, которая является перевалочным пунктом для перехода душ из жизни в смерть. Там она встречает могущественных существ, местных жителей и остается на некоторое время. В конце концов, она еще не приняла решение.
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