Dear God: Otaku Story Game - романтика отаку с красивой графикой, интересным сюжетом и очень хорошо продуманной механикой выбора. Это и позволяет построить уникальный путь отношений для главной героини с привлекательными персонажами, которые могут стать ее выбором. Подопечная этого игрока очень взволнована своей первой поездкой за границу. Но. Авиакатастрофа. После этого она оказывается в деревне, которая является перевалочным пунктом для перехода душ из жизни в смерть. Там она встречает могущественных существ, местных жителей и остается на некоторое время. В конце концов, она еще не приняла решение.