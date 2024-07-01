Universal Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.15.0
Universal Truck Simulator - еще один симулятор водителя грузовика, который должен стать обязательным для любого энтузиаста, виртуально путешествующего между складами и городами. События происходят на огромной карте, повторяющей территорию Западной Германии. С крупными поселениями, различными объектами на дорогах, сетью дорог и многими другими факторами, которые добавят динамичности сценарию. Игроки создали традиционный жанр и будут не только заниматься перевозкой грузов, но и развивать свой бизнес. Кроме того, красивая графика, физика, система повреждений и понятное управление также входят в список положительных качеств игры.
Информация о модах
МОД 1
- Стоимость покупки грузовика 0
- Неограниченное топливо
Как получить неограниченные деньги:
Включите покупку грузовика Стоимость 0 перед входом в гараж, купите грузовики, вернитесь в главное меню, выключите, вернитесь в меню гаража и продайте его, повторите операции.
МОД 2
- Бесконечные деньги
- Бесплатная покупка гаража
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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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