Universal Truck Simulator - еще один симулятор водителя грузовика, который должен стать обязательным для любого энтузиаста, виртуально путешествующего между складами и городами. События происходят на огромной карте, повторяющей территорию Западной Германии. С крупными поселениями, различными объектами на дорогах, сетью дорог и многими другими факторами, которые добавят динамичности сценарию. Игроки создали традиционный жанр и будут не только заниматься перевозкой грузов, но и развивать свой бизнес. Кроме того, красивая графика, физика, система повреждений и понятное управление также входят в список положительных качеств игры.