android-1.ru / Игры / Симуляторы / Universal Truck Simulator (Мод, Много денег)
Universal Truck Simulator (Мод, Много денег)

Universal Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.15.0

42
52
Скачать (500 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.15.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Dualcarbon-Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 500 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
20 559

Universal Truck Simulator - еще один симулятор водителя грузовика, который должен стать обязательным для любого энтузиаста, виртуально путешествующего между складами и городами. События происходят на огромной карте, повторяющей территорию Западной Германии. С крупными поселениями, различными объектами на дорогах, сетью дорог и многими другими факторами, которые добавят динамичности сценарию. Игроки создали традиционный жанр и будут не только заниматься перевозкой грузов, но и развивать свой бизнес. Кроме того, красивая графика, физика, система повреждений и понятное управление также входят в список положительных качеств игры.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • Стоимость покупки грузовика 0
  • Неограниченное топливо

Как получить неограниченные деньги:

Включите покупку грузовика Стоимость 0 перед входом в гараж, купите грузовики, вернитесь в главное меню, выключите, вернитесь в меню гаража и продайте его, повторите операции.


МОД 2

  • Бесконечные деньги 
  • Бесплатная покупка гаража
 Теги темы: Много денег

Скачать Universal Truck Simulator (Мод, Много денег) 1.15.0 взлом

Скачать из Google Play
MOD V1 500 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 500 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Океан - море в моем сердце (Мод, Много денег)
Океан - море в моем сердце (Мод, Много денег)
Версия: 1.14.1
Vacation Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Vacation Tycoon (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.6.0
Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег)
Driving Zone: Offroad (Мод, Много денег)
Версия: 0.22
Выращивайте монстров (Мод, Много денег)
Выращивайте монстров (Мод, Много денег)
Версия: 1.1.1
Crush: Interactive stories (Мод, Премиум выборы)
Crush: Interactive stories (Мод, Премиум выборы)
Версия: 0.5.35
Schoolgirl Supervisor WildLife (Мод, Много денег)
Schoolgirl Supervisor WildLife (Мод, Много денег)
Версия: 311
Biz Builder Delux SP (Мод, Много денег)
Biz Builder Delux SP (Мод, Много денег)
Версия: 1.4.0
Just Mowing (Мод, Без рекламы)
Just Mowing (Мод, Без рекламы)
Версия: 0.42

Отзывы о Universal Truck Simulator (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив