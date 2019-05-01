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Idle Obelisk Miner (Мод, Много алмазов)

Idle Obelisk Miner 1.8.26

Много алмазов
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Версия:
1.8.26
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Checkbox Entertainment LTD
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 34 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
435
Скриншоты
Описание

Idle Obelisk Miner - это увлекательный симулятор добычи полезных ископаемых и драгоценных камней, а также исследования древних подземных поселений. Игроки будут управлять персонажем, который занимается добычей ресурсов, отражением атак местной флоры и фауны, а также поиском сокровищ и артефактов.


Особенности игры включают простое управление, что позволяет легко начать играть, и постепенное развитие персонажа и его инструментов. В процессе игры, игроки будут улучшать свои инструменты, что позволит им добывать ресурсы более эффективно и быстро. Кроме того, появляется возможность использовать различные способы добычи, что придаст игре разнообразие и интерес. Графика в игре выполнена в олдскульном стиле, что добавляет некую привлекательность и шарм к игровому процессу. Игроков ждет множество опасностей и вызовов, которые придают игре динамику и волнение.


Одной из привлекательных особенностей игры является ее бесконечный геймплей. Игроки могут постоянно развивать своего персонажа и продолжать исследовать новые территории и добывать ресурсы, что делает игру захватывающей и увлекательной на долгое время. Idle Obelisk Miner предложит игрокам простую, но увлекательную механику, затягивающий игровой процесс и возможность погрузиться в увлекательный мир добычи и приключений. Эта игра обязательно понравится тем, кто ценит продуктивное и интересное времяпрепровождение.


Информация о модах

Много алмазов

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 Теги темы: Много алмазов

Скачать Idle Obelisk Miner (Мод, Много алмазов) v1.8.26 MOD APK

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Скачать Idle Obelisk Miner (Мод, Много алмазов) 34 Мб Ссылка 2 34 Мб

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