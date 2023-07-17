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Idle Airplane Inc. Tycoon (Мод, Много денег)

Idle Airplane Inc. Tycoon (Мод, Много денег) 1.37.0

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2
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Версия:
1.37.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 707

Idle Airplane Inc. Tycoon - это захватывающий кликер, в котором игроки будут развивать свою авиакомпанию. Этот проект отличается от других игр в этом жанре и предлагает уникальную игровую среду и сюжет.


Одним из главных преимуществ Idle Airplane Inc. Tycoon является его привлекательная графика, которая создает приятную атмосферу и визуальное удовольствие для игроков. Каждый аспект игры, начиная от дизайна самолетов до расположения кресел и питания на борту, имеет значение для создания комфортного и высококачественного опыта путешествия для клиентов. Игрокам предоставляется возможность настраивать и улучшать салоны самолетов, чтобы привлечь больше клиентов и создать конкурентное преимущество.


Скриншоты

Информация о модах

Много денег

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Скачать Idle Airplane Inc. Tycoon (Мод, Много денег) 1.37.0 взлом

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Скачать Idle Airplane Inc. Tycoon (Мод, Много денег) 145 Мб Ссылка 2 145 Мб

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