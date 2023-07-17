Idle Airplane Inc. Tycoon (Мод, Много денег) 1.37.0
Версия:
1.37.0
Требования:
Android 9
Разработчик:
Green Panda Games
Категория:
Обновлено:
Вчера, 21:47
Возраст:
Требуется места:
≈ 145 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 707
Idle Airplane Inc. Tycoon - это захватывающий кликер, в котором игроки будут развивать свою авиакомпанию. Этот проект отличается от других игр в этом жанре и предлагает уникальную игровую среду и сюжет.
Одним из главных преимуществ Idle Airplane Inc. Tycoon является его привлекательная графика, которая создает приятную атмосферу и визуальное удовольствие для игроков. Каждый аспект игры, начиная от дизайна самолетов до расположения кресел и питания на борту, имеет значение для создания комфортного и высококачественного опыта путешествия для клиентов. Игрокам предоставляется возможность настраивать и улучшать салоны самолетов, чтобы привлечь больше клиентов и создать конкурентное преимущество.
Информация о модах
Много денег
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