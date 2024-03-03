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Indian Train Simulator (Много денег)

Indian Train Simulator (Много денег) 2024.3.3

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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Highbrow Interactive
Версия:
2024.3.3
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
3 632

Игры-симуляторы всегда приносят игрокам полезный опыт и важные знания о конкретной отрасли или области. В этих играх-симуляторах есть один, который называется Indian Train Simulator . Игра-симулятор железнодорожной системы использует Индию, чтобы дать игрокам совершенно новый опыт. Другие симулированные игры часто происходят в западных городах, и они делают упор на управление поездами на вокзалах. Но эта игра отличается, потому что она просто дала игрокам возможность испытать работу по управлению поездом, а также по управлению вокзалами, разбросанными по всей Индии. Игра также обещает принести игрокам супер-графику и отличные функции, чтобы игроки могли получить лучший опыт, наслаждаясь игрой.


Indian Train Simulator использует современную 3D-графику, идеально воспроизводит мир и дает игрокам реальное ощущение окружающей среды и местоположения. , и все. Интересно, что в игре будут воспроизведены все 32 знаменитых места Индии, как если бы игроки могли совершить бесплатное путешествие по Индии. Поезда также будут детально смоделированы с фактическими размерами, а также со значительными визуальными эффектами, достойными стать одной из лучших реалистичных игр-симуляторов. Конечно, графика в игре не так высока, как вы думаете, но она может автоматически адаптироваться к производительности каждого устройства, гарантируя, что игрок получит наилучшие впечатления от игры.



Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное золото
  • Неограниченный бриллиант

(Нажав кнопку Карьера, вы получите много денег)

ВНИМАНИЕ: Для корректной работы мода необходимо включить сетевое соединение.


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Скачать Indian Train Simulator (Много денег) 2024.3.3 взлом

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Скачать Indian Train Simulator (Много денег) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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