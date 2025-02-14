android-1.ru / Игры / Симуляторы / Pocket Academy 3 (Мод, Много денег)
Pocket Academy 3 (Мод, Много денег)

Pocket Academy 3 (Мод, Много денег) 1.3.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.3.2
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Kairosoft
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 40 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 080
Скриншоты
Описание

Pocket Academy 3 — это третья часть игры-симулятора управления школой, которая является синонимом Kairosoft. Вы можете создавать различные школы в зависимости от игрока, будь то престижная школа или сильная школа! Свободно организуйте классы и клубы внутри школы, игровые площадки и поля за пределами школы, а также набирайте и воспитывайте разных учеников.


Сооружения можно свободно размещать на поле, а после постройки их можно перемещать в другое место. Настройте свой собственный макет, организовав в основном классные комнаты внутри школы и разместив украшения, такие как площадки, поля, деревья и цветы за пределами школы. Если вы увеличите количество объектов и повысите привлекательность школы, в школу будут поступать разные ученики.



Информация о модах

1. Неограниченные деньги*

2. Неограниченные очки культуры*

3. Неограниченные очки гуманитарных наук*

4. Неограниченные очки науки*

*Увеличивается, когда вы тратите

Показать полностью
 Теги темы: Много денег

Скачать Pocket Academy 3 (Мод, Много денег) v1.3.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Pocket Academy 3 (Мод, Много денег) 40 Мб Ссылка 2 40 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Lullaby of Demonia: Otome Game (Мод, Без рекламы)
Lullaby of Demonia: Otome Game (Мод, Без рекламы)
Version: 3.0.20
Бойцы Возрождения (Мод, Много денег)
Бойцы Возрождения (Мод, Много денег)
Version: 1.12.0
Fox Family - Animal Simulator (Мод, Много денег)
Fox Family - Animal Simulator (Мод, Много денег)
Version: 1.0808
Pixel Fantasia: Idle RPG (Встроенный кэш)
Pixel Fantasia: Idle RPG (Встроенный кэш)
Version: 3.0.18
Police Chase Cop Car Driver (Полная версия)
Police Chase Cop Car Driver (Полная версия)
Version: 1.24
Flipped in Love (Встроенный кэш)
Flipped in Love (Встроенный кэш)
Version: 2.60.0
Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег)
Симулятор тигра 3D (Мод, Много денег)
Version: 1.056
EstiloFIXA (Мод, Много денег)
EstiloFIXA (Мод, Много денег)
Version: 2.6

Отзывы о Pocket Academy 3 (Мод, Много денег)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив