Описание

Pocket Academy 3 — это третья часть игры-симулятора управления школой, которая является синонимом Kairosoft. Вы можете создавать различные школы в зависимости от игрока, будь то престижная школа или сильная школа! Свободно организуйте классы и клубы внутри школы, игровые площадки и поля за пределами школы, а также набирайте и воспитывайте разных учеников.





Сооружения можно свободно размещать на поле, а после постройки их можно перемещать в другое место. Настройте свой собственный макет, организовав в основном классные комнаты внутри школы и разместив украшения, такие как площадки, поля, деревья и цветы за пределами школы. Если вы увеличите количество объектов и повысите привлекательность школы, в школу будут поступать разные ученики.



