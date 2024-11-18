Idle Cat Hotel - Cozy Game — это расслабляющая и уютная игра в стиле магната, которая позволяет вам отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир, полный очарования и комфорта. Вместе с харизматичным Куку, большеногим котом, вы создадите уникальный отель для кошек, где каждое животное будет чувствовать себя как дома.
В вашем Cat Hotel есть всё, что нужно для идеального отдыха: уютные номера, успокаивающий спа-салон и множество других удобств, которые помогут кошачьим гостям расслабиться и насладиться пребыванием. Приветствуйте милых гостей, удовлетворяйте их потребности и обеспечивайте максимальный комфорт, создавая атмосферу тепла и уюта. Постепенно улучшайте и расширяйте свой отель, чтобы сделать его идеальным местом для кошек всех размеров и окрасов.
- Меню модов
- Инъекция драгоценных камней
- Инъекция золота
- Инъекция XP
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