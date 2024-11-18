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Idle Cat Hotel - Cozy Game (Мод меню)

Idle Cat Hotel - Cozy Game (Мод меню) 1.0.45

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Версия:
1.0.45
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
4th May Games
Категория:
Игры / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 182 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
43
Скриншоты
Описание

Idle Cat Hotel - Cozy Game — это расслабляющая и уютная игра в стиле магната, которая позволяет вам отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир, полный очарования и комфорта. Вместе с харизматичным Куку, большеногим котом, вы создадите уникальный отель для кошек, где каждое животное будет чувствовать себя как дома.


В вашем Cat Hotel есть всё, что нужно для идеального отдыха: уютные номера, успокаивающий спа-салон и множество других удобств, которые помогут кошачьим гостям расслабиться и насладиться пребыванием. Приветствуйте милых гостей, удовлетворяйте их потребности и обеспечивайте максимальный комфорт, создавая атмосферу тепла и уюта. Постепенно улучшайте и расширяйте свой отель, чтобы сделать его идеальным местом для кошек всех размеров и окрасов.


Информация о модах
  • Меню модов
  • Инъекция драгоценных камней
  • Инъекция золота
  • Инъекция XP
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Idle Cat Hotel - Cozy Game (Мод меню) v1.0.45 MOD APK

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Скачать Idle Cat Hotel - Cozy Game (Мод меню) 182 Мб Ссылка 2 182 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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