Описание

Idle Cat Hotel - Cozy Game — это расслабляющая и уютная игра в стиле магната, которая позволяет вам отвлечься от повседневных забот и погрузиться в мир, полный очарования и комфорта. Вместе с харизматичным Куку, большеногим котом, вы создадите уникальный отель для кошек, где каждое животное будет чувствовать себя как дома.





В вашем Cat Hotel есть всё, что нужно для идеального отдыха: уютные номера, успокаивающий спа-салон и множество других удобств, которые помогут кошачьим гостям расслабиться и насладиться пребыванием. Приветствуйте милых гостей, удовлетворяйте их потребности и обеспечивайте максимальный комфорт, создавая атмосферу тепла и уюта. Постепенно улучшайте и расширяйте свой отель, чтобы сделать его идеальным местом для кошек всех размеров и окрасов.