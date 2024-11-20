Описание

Pocket Tales: Выживание — это игра, где выживание становится основой успешного развития вашего города. Каждый выживший — это ключевой персонаж с уникальными навыками, которые помогут вам управлять ресурсами и поддерживать жизнь в суровых условиях. Выжившие не только ваша рабочая сила, но и ваша ответственность. Назначайте их на работу в разных локациях для сбора материалов, необходимых для производства и поддержания инфраструктуры.





Вам предстоит следить за физическим и психическим состоянием выживших: обеспечивать их едой через охоту или другие способы добычи, а также улучшать их условия жизни. Тяжелая работа и плохие условия могут привести к усталости и болезням, поэтому важно своевременно заботиться о здоровье и комфорте выживших. В Pocket Tales: Выживание от ваших решений зависит судьба каждого жителя и развитие целого города.