android-1.ru / Игры / Симуляторы / Pocket Tales: Выживание (Мод меню)
Pocket Tales: Выживание (Мод меню)

Pocket Tales: Выживание (Мод меню) 0.6.3

0
4
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
0.6.3
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Azur Interactive Games Limited
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 219 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
1 381
Скриншоты
Описание

Pocket Tales: Выживание — это игра, где выживание становится основой успешного развития вашего города. Каждый выживший — это ключевой персонаж с уникальными навыками, которые помогут вам управлять ресурсами и поддерживать жизнь в суровых условиях. Выжившие не только ваша рабочая сила, но и ваша ответственность. Назначайте их на работу в разных локациях для сбора материалов, необходимых для производства и поддержания инфраструктуры.


Вам предстоит следить за физическим и психическим состоянием выживших: обеспечивать их едой через охоту или другие способы добычи, а также улучшать их условия жизни. Тяжелая работа и плохие условия могут привести к усталости и болезням, поэтому важно своевременно заботиться о здоровье и комфорте выживших. В Pocket Tales: Выживание от ваших решений зависит судьба каждого жителя и развитие целого города.


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Ресурсы всегда увеличиваются
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Pocket Tales: Выживание (Мод меню) v0.6.3 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Pocket Tales: Выживание (Мод меню) 219 Мб Ссылка 2 219 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Idle Sword - Epic Idle RPG (Мод меню)
Idle Sword - Epic Idle RPG (Мод меню)
Version: 0.62
Ragdoll Bike Fall (Мод, Без рекламы)
Ragdoll Bike Fall (Мод, Без рекламы)
Version: 1
Dungeon Knight (Мод Меню)
Dungeon Knight (Мод Меню)
Version: 2.8.0
Your Stories: Interactive Game (Мод Меню)
Your Stories: Interactive Game (Мод Меню)
Version: 0.0.43
Space Gladiators: Premium (Мод, Unlocked)
Space Gladiators: Premium (Мод, Unlocked)
Version: 1.1.49
Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню)
Dicelands: idle РПГ ПвП онлайн (Мод меню)
Version: 0.4
Herex Simulator Indonesia (Мод, Много денег)
Herex Simulator Indonesia (Мод, Много денег)
Version: 1.0.7
Condemned Ideals (Мод, Скорость врага)
Condemned Ideals (Мод, Скорость врага)
Version: 1.0

Отзывы о Pocket Tales: Выживание (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив